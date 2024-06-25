Nvidia'nın değeri 3 günde 400 milyar dolardan fazla eridi

Nvidia ve diğer bazı çip hisselerindeki satış baskısı sürerken, geçen hafta cuma günü yüzde 3'ün üzerinde değer kaybeden Nvidia'nın hisseleri, bugün de yüzde 7'ye yakın geriledi.

Pazartesi günü yüzde 6,7 düşüşle hisse senedinin 118,11 dolara gerilemesiyle çip üreticisinin yılın ikinci en sert düşüşünü yaşadı. Nvidia’nın düşüşü, yapay zeka bağlantılı çip üreticileri ve diğer teknoloji şirketlerinin de düşüşünü beraberinde getirdi.

Forbes verilerine göre son 3 günlük süreçte düşüş sürerken Nvidia'nın değeri 400 milyar dolardan fazla düştü.