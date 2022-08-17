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Nwakaeme onay bekliyor - Galatasaray transfer haberleri

Menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilen Nwakaeme'nin transferi başkan Dursun Özbek'ten onay bekliyor. Nwakaeme'nin transferine Okan Buruk onay verdi

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  • Nwakaeme onay bekliyor - Galatasaray transfer haberleri

    Trabzonspor forması altında gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vuran Anthony Nwakaeme, Galatasaray'a bir kez daha önerildi.
  • Nwakaeme onay bekliyor - Galatasaray transfer haberleri

    Yıldız futbolcu için teknik direktör Okan Buruk'un onayı çıkarken Başkan Dursun Özbek'ten de olumlu karar gelmesiyle birlikte transfer imza aşamasına gelecek. 
  • Nwakaeme onay bekliyor - Galatasaray transfer haberleri

    Sözleşme 1+1 yıl olacak. 33 yaşındaki oyuncu yıllık 1.5 milyon euro garanti ücret alacak.
  • Nwakaeme onay bekliyor - Galatasaray transfer haberleri

    Ayrıca sözleşmede bazı başarı bonusları olacak. 
  • Nwakaeme onay bekliyor - Galatasaray transfer haberleri

    Geçen sezon Süper Lig'de 30 maçta görev yapan Nwakaeme takımı adına 13 gol kaydederken 10 da asist yaptı. 
  • Nwakaeme onay bekliyor - Galatasaray transfer haberleri

    Trabzonspor'da dört sezon geçiren Nwakaeme, bordo-mavili formayla toplam 145 maça çıktı. Deneyimli futbolcu bu maçlarda 48 gol atıp 34 asist yaptı. 

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