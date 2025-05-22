O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!

Bursa'da olay, Gemlik ilçe sahilinde bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre Ümit Tunç (53), kahvehanede oturduğu sırada içeriye giren M.K. (75) tabancayla ateş açtı.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI DHA ve AA'daki habere göre saldırgan, kahvehanede yaşanan panik ve korkudan yararlanarak olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ümit Tunç, Gemlik Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI: HUSUMETİMİZ VARDI Ekiplerce yakalanan M.K'nin ilk ifadesinde Tunç ile aralarında husumet bulunduğunu, olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.