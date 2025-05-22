Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı! | Son dakika haberleri

        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!

        Bursa'da, kahvehanede oturan 53 yaşındaki Ümit Tunç, 75 yaşındaki M.K.'nin silahlı saldırısında ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Tunç hayatını kaybetti. Olay anında onlarca kişinin panik yaşadığı sırada cinayete sırtını dönüp çayını içen amca kameraya yansıdı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.05.2025 - 10:19 Güncelleme: 22.05.2025 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'da olay, Gemlik ilçe sahilinde bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre Ümit Tunç (53), kahvehanede oturduğu sırada içeriye giren M.K. (75) tabancayla ateş açtı.

        SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

        DHA ve AA'daki habere göre saldırgan, kahvehanede yaşanan panik ve korkudan yararlanarak olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ümit Tunç, Gemlik Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        KATİL ZANLISI: HUSUMETİMİZ VARDI

        Ekiplerce yakalanan M.K'nin ilk ifadesinde Tunç ile aralarında husumet bulunduğunu, olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

        CİNAYETE BAKMADI ÇAYINI İÇTİ

        Yaşanan olay anı kameraya yansırken, kahvehanedekilerin 7 el ateşlenen silah sesiyle yaşadığı panik anlarında, bir kişinin yerinden kıpırdamayıp çayını içmeye devam etmesi dikkat çekti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bursa
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        'MİT yalanıyla istismar' davası onandı!
        'MİT yalanıyla istismar' davası onandı!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        Olay yeri: Adana... Eski kocasını sokakta vurdu!
        Olay yeri: Adana... Eski kocasını sokakta vurdu!
        Peş peşe acı haber... Orhan'dan sonra Yiğitcan da kurtulamadı!
        Peş peşe acı haber... Orhan'dan sonra Yiğitcan da kurtulamadı!
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
        Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        Hava yolu firmaları şikayet edildi
        Hava yolu firmaları şikayet edildi
        Tottenham'dan Avrupa zaferi: 17 yıllık hasret sona erdi
        Tottenham'dan Avrupa zaferi: 17 yıllık hasret sona erdi
        Trump'tan muhabire sert tepki
        Trump'tan muhabire sert tepki
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?
        İşe başlatmama tazminatını kim alır?
        İşe başlatmama tazminatını kim alır?
        Sıcaklıklar artıyor, Ege'de toz taşınımı var
        Sıcaklıklar artıyor, Ege'de toz taşınımı var
        Altında yeni rekorlar görülebilir
        Altında yeni rekorlar görülebilir
        Viking köyüne yerleştiler
        Viking köyüne yerleştiler
        19 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü
        19 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü
        ABD Başkanı Trump Güney Afrika Cumhurbaşkanını ağırladı
        ABD Başkanı Trump Güney Afrika Cumhurbaşkanını ağırladı
        Fenerbahçe'den "dernek" açıklaması: Görüntüler kesilmiş
        Fenerbahçe'den "dernek" açıklaması: Görüntüler kesilmiş