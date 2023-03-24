O ile başlayan kelimeler: Türkçe ve İngilizce

O İle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce O İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler

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O harfi ile ilgili bilinmesi gereken bir diğer önemli husus ise o harfinin, Öz Türkçe kelimelerde sadece ilk hecede bulunabilmesidir. Peki, o ile başlayan kelimeler nelerdir? O ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler hangileridir? İşte, tüm detaylar…

O Harfi İle Başlayan Kelimeler

Türk alfabesinde n harfinden sonra, ö harfinden ise önce gelen o harfi, birçok kelimenin ilk harfi olarak karşımıza çıkabilmektedir. Üç harfin yan yana getirilmesiyle oluşan “oda” ve “oba” gibi kelimelerden, “olanaksızlaşmak” gibi on beş harften meydana gelen kelimelere kadar yaklaşık 900 kadar sözcük o harfi ile başlamaktadır.

O İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Türk dilinde, ilk harfi o olan ve 4 harften meydana gelen toplam kelime sayısı 67’dir. Aşağıdaki vermiş olduğumuz listede bu kelimelerin tamamına ulaşabilirsiniz:

obez, obje, obua, obur, obüs, ocak, odak, odun, ofis, oğan, oğul, oğuz, ojit, okar, okçu, okey, okka, okul, okur, olay, oldu, olgu, olma, olta, oltu, oluk, olur, oluş, omca, omur, omuz, onar, onat, onay, onca, onlu, onma, onum, onur, opal, opus, orak, oral, oran, ordu, orsa, orta, oruç, orun, orya, otağ, otçu, otel, otlu, otsu, otuz, oval, ovma, oyma, oysa, oyuk, oyum, oyun, oyuş, ozan, ozon, oslo.

O İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

O harfi ile başlayan ve 5 harften oluşan kelimelerin sayısı 83’tür.

oberj, obruk, ocuma, odacı, odalı, odeon, odsuz, oflaz, ofris, ofset, oğlak, oğlan, ojeli, okapi, okluk, oksit, oktan, oktav, okuma, okume, olası, olçum, oleik, olein, olgun, olmak, olmaz, olmuş, oluru, ombra, omlet, onama, ondan, ongen, ongun, oniks, onlar, onluk, onmak, onsuz, oosit, opera, optik, orada, oralı, orası, oraya, orcik, orfoz, organ, orgcu, orion, orkit, orlon, orman, ortaç, ortak, ortam, ortay, ortez, ortoz, otacı, otama, otçul, otist, otizm, otlak, otluk, otsul, otsuz, ovalı, ovmaç, ovmak, oyacı, oyalı, oydaş, oylum, oymak, oynak, oynaş, ozmoz, ozuga, oranj.

O İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

Türkçede 6 harften meydana gelen ve ilk harfi o olan kelimelerin sayısı yaklaşık olarak 150 kadardır. Bu kelimelerin arasından sizler için seçtiklerimiz ise şu şekildedir:

obuacı, oburca, ocakçı, ocaklı, odacık, odalık, oduncu, odunsu, oflama, ofsayt, oğullu, oğuzca, ohlama, okkalı, oklava, oktrua, okullu, okumak, okumuş, okunma, okuntu, okunuş, okutma, okutuş, olacak, olağan, olamaz, olanak, olanca, olaylı, oluklu, olumlu, oluşum, omurga, omuzlu, onamak, onanma, onarım, onarma, onaşma, onaylı, onuncu, onunki, onurlu, oranla, oranlı, orantı, ortaca, ortada, ortalı, oruçlu, osmani, otoban, otobur, otobüs, otogar, otoray, otoyol, oturak, oturma, oturum, oturuş, ovulma, ovunma, oylama, oymacı, oyuluş, oyuncu, oyuntu, ozanca, ozansı, ozonür.

O İle Başlayan İngilizce Kelimeler

Owl: Baykuş

Oil: Yağ

Onion: Soğan

Oriflamme: Sancak

Onset: Başlangıç

Obvious: Açık ya da görünen

Ourdoor: Açık alan

Offense: Suç

Observe: Gözlemek

Occult: Gizli

Offend: Gücendirmek

Originalty: Özgünlük

Offensive: Saldırganca ya da agresif

Occasion: Fırsat