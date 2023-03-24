O ile başlayan kelimeler: Türkçe ve İngilizce

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim O İle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce O İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler
ABONE OL

O ile başlayan kelimeler: Türkçe ve İngilizce

Türk alfabesinin on sekizinci harfi olan o harfi; alfabede yer alan sekiz ünlü harften bir tanesi olup kalın ünlüler arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra geniş ünlüler ailesinde de yer alan o harfi, birçok kelimenin ön, iç ve son sesi olarak da görev yapabilmektedir. Peki, o harfi ile başlayan kelimeler nelerdir? O ile başlayan Türkçe kelimeler hangileridir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

O İle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce O İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler
HABERTURK.COM

O harfi ile ilgili bilinmesi gereken bir diğer önemli husus ise o harfinin, Öz Türkçe kelimelerde sadece ilk hecede bulunabilmesidir. Peki, o ile başlayan kelimeler nelerdir? O ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler hangileridir? İşte, tüm detaylar…

O Harfi İle Başlayan Kelimeler

Türk alfabesinde n harfinden sonra, ö harfinden ise önce gelen o harfi, birçok kelimenin ilk harfi olarak karşımıza çıkabilmektedir. Üç harfin yan yana getirilmesiyle oluşan “oda” ve “oba” gibi kelimelerden, “olanaksızlaşmak” gibi on beş harften meydana gelen kelimelere kadar yaklaşık 900 kadar sözcük o harfi ile başlamaktadır.

O İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Türk dilinde, ilk harfi o olan ve 4 harften meydana gelen toplam kelime sayısı 67’dir. Aşağıdaki vermiş olduğumuz listede bu kelimelerin tamamına ulaşabilirsiniz:

  • obez, obje, obua, obur, obüs, ocak, odak, odun, ofis, oğan, oğul, oğuz, ojit, okar, okçu, okey, okka, okul, okur, olay, oldu, olgu, olma, olta, oltu, oluk, olur, oluş, omca, omur, omuz, onar, onat, onay, onca, onlu, onma, onum, onur, opal, opus, orak, oral, oran, ordu, orsa, orta, oruç, orun, orya, otağ, otçu, otel, otlu, otsu, otuz, oval, ovma, oyma, oysa, oyuk, oyum, oyun, oyuş, ozan, ozon, oslo.

O İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

O harfi ile başlayan ve 5 harften oluşan kelimelerin sayısı 83’tür.

  • oberj, obruk, ocuma, odacı, odalı, odeon, odsuz, oflaz, ofris, ofset, oğlak, oğlan, ojeli, okapi, okluk, oksit, oktan, oktav, okuma, okume, olası, olçum, oleik, olein, olgun, olmak, olmaz, olmuş, oluru, ombra, omlet, onama, ondan, ongen, ongun, oniks, onlar, onluk, onmak, onsuz, oosit, opera, optik, orada, oralı, orası, oraya, orcik, orfoz, organ, orgcu, orion, orkit, orlon, orman, ortaç, ortak, ortam, ortay, ortez, ortoz, otacı, otama, otçul, otist, otizm, otlak, otluk, otsul, otsuz, ovalı, ovmaç, ovmak, oyacı, oyalı, oydaş, oylum, oymak, oynak, oynaş, ozmoz, ozuga, oranj.

O İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

Türkçede 6 harften meydana gelen ve ilk harfi o olan kelimelerin sayısı yaklaşık olarak 150 kadardır. Bu kelimelerin arasından sizler için seçtiklerimiz ise şu şekildedir:

  • obuacı, oburca, ocakçı, ocaklı, odacık, odalık, oduncu, odunsu, oflama, ofsayt, oğullu, oğuzca, ohlama, okkalı, oklava, oktrua, okullu, okumak, okumuş, okunma, okuntu, okunuş, okutma, okutuş, olacak, olağan, olamaz, olanak, olanca, olaylı, oluklu, olumlu, oluşum, omurga, omuzlu, onamak, onanma, onarım, onarma, onaşma, onaylı, onuncu, onunki, onurlu, oranla, oranlı, orantı, ortaca, ortada, ortalı, oruçlu, osmani, otoban, otobur, otobüs, otogar, otoray, otoyol, oturak, oturma, oturum, oturuş, ovulma, ovunma, oylama, oymacı, oyuluş, oyuncu, oyuntu, ozanca, ozansı, ozonür.

O İle Başlayan İngilizce Kelimeler

  • Owl: Baykuş
  • Oil: Yağ
  • Onion: Soğan
  • Oriflamme: Sancak
  • Onset: Başlangıç
  • Obvious: Açık ya da görünen
  • Ourdoor: Açık alan
  • Offense: Suç
  • Observe: Gözlemek
  • Occult: Gizli
  • Offend: Gücendirmek
  • Originalty: Özgünlük
  • Offensive: Saldırganca ya da agresif
  • Occasion: Fırsat
Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Ata İttifakı'nın seçim protokolü YSK'ya sunuldu
GÜNDEM Ata İttifakı'nın seçim protokolü YSK'ya sunuldu
Sakarya iftar vakti ve sahur saati kaçta? 2023 Sakarya İmsakiye ile Sakarya iftar vakti ve teravih namaz vakitleri!
GÜNDEM Sakarya İmsakiyesi ile iftar ve sahur vakitleri
İstanbul Şişli'de bir anne kızını arka bahçede ölü olarak buldu
GÜNDEM Annesi kaçırıldı sandı! Bahçede ölü bulundu!
Emekli maaşı açıklaması son dakika: Emekliye zam düzenlemesi TBMM'de! 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar?
GÜNDEM En düşük emekli maaşı hakkında kritik açıklama!
En düşük emekli maaşının asgari ücrete oranı
GÜNDEM En düşük emekli maaşının asgari ücrete oranı
THY pilotu olan 41 yaşındaki Ezgi Tosunoğlu Koca kansere yenildi
GÜNDEM Yasa boğan ölüm! THY'nin genç pilotu hayatını ...
Adıyaman Akdağ Dağı'nda karlar eriyince dağlardaki çökmeler ortaya çıktı
GÜNDEM Dağlardaki çökmeler karlar eriyince ortaya çıktı!
Ramazan kolisi yardımı başvurusu e-Devlet 2023: Ramazan kolisi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nedir?
GÜNDEM Ramazan kolisi yardımı başvuruları başladı!
Son dakika: Doğru Parti'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ziyaret
GÜNDEM Doğru Parti'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret
SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da silahlı saldırı! 1'i ağır 2 yaralı!
GÜNDEM İstanbul silahlı saldırı! 1'i ağır 2 yaralı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.