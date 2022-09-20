O Kız dizisi için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde fragmanın yayınlanmasıyla beraber herkesin merakla beklediği O Kız dizisi seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımı Content House tarafından gerçekleştirilen, merakla beklenen dizi için araştırmalar hız kazandı. En çok araştırılan konular arasında "O Kız dizisi ne zaman başlıyor? O Kız dizisinin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?" gibi soruların cevapları araştırılmaya devam ediyor. İşte O Kız dizisi ile ilgili merak edilenler...