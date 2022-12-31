O Ses Türkiye yılbaşı konukları ve jüri üyeleri isimleri belli oldu. O Ses Türkiye yılbaşı özel programı TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe, Murat Boz ve Seda Sayan'ın oturacağı O Ses Türkiye yılbaşı programı konukları arasında birbirinden ünlü isimler yer alıyor. İşte, O Ses Türkiye yılbaşı konukları ve jüri üyeleri isimleri...