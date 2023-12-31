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        Haberler Televizyon O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu İbrahim Büyükak kimdir, nereli, eşi ve filmleri?

        O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu İbrahim Büyükak kimdir?

        O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuklarından birisi olan İbrahim Büyükak'ın kariyeri ve kişisel hayatı aramalarda yerini aldı. Başarılı filmlere imza atan İbrahim Büyükak'ın hayatını derledik

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 18:41 Güncelleme: 31.12.2023 - 18:41
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        O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olacak İbrahim Büyükak'ın filmleri ve biyografisi araştırılıyor. Son dönemlerde Yasemin Sakallıoğlu ile başrollerini paylaştığı yeni bir film ile adından söz ettiren Büyükak'ın biyografisini derledik.

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        İBRAHİM BÜYÜKAK KİMDİR?

        20 Ağustos 1983, İstanbul doğumlu olan İbrahim Büyükak, Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. BKM Mutfak ekibine katılan son üyelerden biridir.

        Küçük Esnaf, Yol Arkadaşım, Yol Arkadaşım 2 ve Bayi Toplantısı gibi senaristinin kendisi olduğu filmler yapsa da, 2021 yılında kendi hayat hikâyesini alternatif bir şekilde anlattığı İlginç Bazı Olaylar isimli internet dizisinde yönetmenliğe de adım atmıştır. Diziyi hem yazmış, hem çekmiş, hem de başrol oynamıştır.

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        İBRAHİM BÜYÜKAK'IN EŞİ KİMDİR?

        2018 yılında Nurdan Beşen ile evlenen Büyükak'ın bir çocuğu var.

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        İBRAHİM BÜYÜKAK FİLMLERİ

        Neşeli Hayat

        2010 Çok Filim Hareketler Bunlar

        2016 Küçük Esnaf

        2017 Yol Arkadaşım

        2018 Yol Arkadaşım 2

        2020 Bayi Toplantısı

        2023 Mutluyuz

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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