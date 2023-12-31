O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olacak İbrahim Büyükak'ın filmleri ve biyografisi araştırılıyor. Son dönemlerde Yasemin Sakallıoğlu ile başrollerini paylaştığı yeni bir film ile adından söz ettiren Büyükak'ın biyografisini derledik.

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İBRAHİM BÜYÜKAK KİMDİR?

20 Ağustos 1983, İstanbul doğumlu olan İbrahim Büyükak, Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. BKM Mutfak ekibine katılan son üyelerden biridir.

Küçük Esnaf, Yol Arkadaşım, Yol Arkadaşım 2 ve Bayi Toplantısı gibi senaristinin kendisi olduğu filmler yapsa da, 2021 yılında kendi hayat hikâyesini alternatif bir şekilde anlattığı İlginç Bazı Olaylar isimli internet dizisinde yönetmenliğe de adım atmıştır. Diziyi hem yazmış, hem çekmiş, hem de başrol oynamıştır.