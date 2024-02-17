Oba Makarna halka arz oluyor! Oba Makarna halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?
Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. Geçtiğimiz günlerde SPK tarafından halkı arzı onaylanan Oba Makarna belirtilen tarihler arasında talep toplayacak. 96 milyon 336 bin 345 adet hisse bireysele eşit dağıtım yöntemiyle dağıtılacak. Halka açıklık oranı yüzde 20 olarak belirlenen Oba Makarna'nın halka arz büyüklüğü 3. 78 milyar TL olarak açıklandı. Peki, "Oba Makarna halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?" İşte Oba Makarna talep toplama tarihleri...
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Oba Makarna halkı arzını onayladı. 'OBAMI' hisse koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek Oba Makarna halka arzına ilişkin, talep toplama tarihleri, hisse fiyatı ve olası lot dağıtım sayıları yatırımcıların gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Oba Makarna halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, Oba Makarna katılım endeksine uygun mu?" İşte Oba Makarna halka arz tarihleri...
OBA MAKARNA HALKA ARZ OLUYOR
Oba Makarna’nın halka açıklık oranı yüzde 20 olarak belirlendi. Oba Makarna, OBAMI hisse kodyla toplamda 96 milyon 336 bin 345 adet pay satışa sunulacak. Yatırımcılar halka arzda yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılamayacak.
OBA MAKARNA HALKA ARZ NE ZAMAN?
Oba Makarna’nın halka arz tarihleri henüz açıklanmadı. Oba Makarna 21-22-23 Şubat tarihleri arasında talep toplaması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiği taktirde haberimiz üzerinden öğrenebilrsiniz.