Obeziteye ailecek 'dur' dediler 0:00 / 0:00

İHA

Denizli’de yaşayan ve 106 kilo ağırlığındaki 33 yaşında Mehmet Porsuk ile 96 kilo ağırlığındaki 33 yaşında olan Medine Porsuk çifti, fazla kiloları nedeniyle sağlık problemleri yaşamaya başladı. Ardından şifa bulmak için Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Onur Birsen’e başvuran çift, aynı problemden dolayı sağlık sorunları yaşayan ve 106 kilo ağırlığında olan, 33 yaşındaki abla Meryem Yıldız ile birlikte ameliyat olmaya karar verdi.

Gerçekleştirilen operasyonlar sayesinde aile üyeleri sağlıklarına kavuşmanın mutluluk ve heyecanını yaşıyor.

FAZLA KİLOLARI YÜZÜNDEN ŞEKER VE TANSİYON HASTASIYDI

Fazla kiloları nedeniyle şeker, tansiyon gibi problemleri olduğunu belirten Medine Porsuk, “En çok da bu yüzden obezite ameliyatı olmak istedim. Yalnızca zayıflamak değil eski sağlığıma kavuşabilecek olmam beni çok mutlu ediyor. Doktorumuza ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunarım” şeklinde konuştu.

“YENİDEN DOĞDUM"

Günlük ihtiyaçlarını yerine getirirken zorluk çektiğini ifade eden abla Meryem Yıldız ise, ameliyat sonrası yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirterek bundan sonraki yaşam tarzında sağlıklı alışkanlıklar edineceğini dile getirdi.

Obezite ameliyatlarının emin ellerde yapıldığında düşük riskle yapıldığını belirten Doç. Dr. Birsen, “Günümüzde laparoskopik cerrahinin gelişmesiyle bu tür ameliyatlar karın açılmadan küçük deliklerden teknolojik cihazlar ile yapılabilmektedir. Doğru ameliyat ile ve ameliyat sonrası beslenme kurallarına uyulması ile hastalar, sağlıklı olarak kabul edilen kilo düzeyine 1 ile 1.5 yıl gibi kısa bir sürede ulaşırlar” ifadelerini kullandı.