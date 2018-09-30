Occasion seri onu indirimli ürünleri, çadır günleri kapsamında müşterilerine arz ediyor. Çadır günlerinde son haftaya girilmesi nedeniyle Occasion mağazasında yoğunluk yaşanıyor. Mağazada ünlü markaların sezon sonu indirimli ürünleri büyük ilgi görüyor.
İşte Occasion mağazasında sezon sonu indirimli ürünleri yer alan markalar:
GUESS seri sonu indirimli ürünleri,
BOSS seri sonu indirimli ürünleri,
ARMANI seri sonu indirimli ürünleri,
LACOSTE seri sonu indirimli ürünleri,
GANT seri sonu indirimli ürünleri,
Occasion seri sonu indirim günleri (Occasion çadır günleri) kapsamında alıcılara arz ediliyor.
OCCASION ÇADIR GÜNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
BOSS, LACOSTE, GANT, ARMANI, GUESS gibi markaların seri sonu indirimli ürünlerinin yer aldığı Occasion seri sonu indirim günleri (Occasion çadır günleri) 24 Eylül Pazartesi günü başladı. İndirim günleri 7 Ekim Pazar günü sona erecek. Yani, Occasion çadır günlerinin bitmesine bir hafta kaldı.
OCCASION NEREDE?
Occasion çadır günleri seri sonu indiriminden yararlanmak isteynler tarafından yoğun ilgi görüyor. Occasion mağazasına gitmek isteyenler, mağazanın adresini araştırıyorlar. Peki; Occasion nerede? İşte Occasion adresi: GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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