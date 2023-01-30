Son olarak enflasyon oranı Aralık ayında yüzde 1,18 artarken, yıllık bazda yüzde 64,27 oldu. Ocak ayı enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Merkez Bankası tarafından yayınlanan beklenti anketi ile 12 ve 24 aylık enflasyon beklentisi tahminleri açıklandı. Peki, TÜİK Ocak enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte 2023 Ocak ayı enflasyon oranı tahminleri...