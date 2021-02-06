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Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Başkan Yardımcısı İhsan Bozan, su ürünleri ihracatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin su ürünleri ihracatının ocak ayında geçen yılın ocak ayına göre yüzde 12 artarak 100 milyon 809 bin dolarla tarihinin en yüksek seviyesine çıktığını aktaran Bozan, "Geçen yılın ocak ayında 90 milyon 298 bin dolar olan su ürünleri ihracatı, 2021'in ocak ayında 100 milyon 809 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Su ürünleri ihracatında ilk sırada 31 milyon 677 bin dolarla levrek yer alırken bunu, 25 milyon 469 bin dolarla çipura izledi.

Alabalık ve orkinos ihracatından ise ülkemize 10'ar milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı. Son yıllarda su ürünlerinin parlayan yıldızı Türk somonu ihracatı ise 678 bin dolardan 9 milyon 753 bin dolara yükseldi. Özellikle Türk somonuna olan talep, levrek ve çipuramız gibi hem ülkemizde hem dünyada yüksek oranda değer kazandı." bilgilerini verdi.

İŞLENMİŞ ÜRÜNLERE TALEP ARTTI

Bozan, sadece Türk balık ihracatçılarının 2020 yılını küresel olumsuzluklara rağmen iyi değerlendirdiğini belirterek, özellikle restoran gibi mekanların kapanması sonucunda, halkın evde balık tüketimine yöneldiğini söyledi.

Böylece balık pişirme konusundaki bir çok önyargının azalarak sağlıklı beslenmenin öneminin bir kez daha anlaşıldığını anlatan Bozan, "Küresel bazdaki sıkıntılı ortam, değerleri ön plana çıkararak balık tüketimini artırdı. İşlenmiş ve dondurulmuş ürünlerimize de ayrıca talep arttı. Diğer bir konu kültür balıkçılığına dair yanlış düşüncelerin azalması ve yetiştirilen balıkların içindeki zengin besin değerlerinin anlaşılmasıdır. Bu sayede sektörümüzün ihracat rakamları arttı." diye konuştu.

Bozan, Türk su ürünleri sektörünün büyümeye devam ettiğini belirterek, Mersin ve Aydın illerinde üretime açılmış yeni sahalarda izin süreçlerini tamamlayarak çipura levrek kapasitesinin artırıldığını söyledi.

Bozan, şunları kaydetti:

"Karadeniz Bölgesinde çeşitli illerde açılan yeni üretim alanlarında da, son dönemin gözdesi Türk somonu üretimini başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu ürün hem sektör ihracatında yeni bir kalem olarak tüm pazarlarda önemli bir yer edinecek hem de ülkemizin ithal ettiği Norveç somonu diye bilinen balık için harcadığımız dövizin cebimizde kalmasını sağlayacak diye düşünüyoruz.

2021 yılında Türk somonu kapasitesini hızla arttırıp başta uzak doğu pazarları olmak üzere, daha geniş bir pazar yelpazesinde ihraç ederek toplam ihracat girdimizi yukarılara çıkaracağız. Yine yeni açılmış üretim sahaları olan Mersin, Aydın ve Adana’daki kapasitelerimizi tam kapasiteye çıkartarak rekabetçi maliyetlerle rakip ülkelerin pazarlarından daha fazla pay almaya çalışacağız."

Bozan, Kovid-19 salgını süreciyle birlikte balığın tüm faydalarını tüketicilerin daha açık bir şekilde görmeye başladığını ifade ederek, "Bağışıklık sistemini koruduğu, içindeki omega 3 ile kalp sağlığına olumlu etkisi olduğu ve çocuklarda zeka gelişimini desteklediği uzmanlarca da sıkça belirtilmeye başlandı. Sağlıklı ve dengeli beslenme için balığın içinde bulunan protein yağları, hücrelerin onarılması ve yeni dokuların yapımı için çok büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle protein bakımından zengin olan balığın tüketiminin artırılması oldukça önemlidir." bilgilerini verdi.

Bu bağlamda Türk su ürünleri sektörünün yetiştirdiği; çipura, levrek, granyöz, alabalık, somon alabalık ve orkinos tanıtımlarına daha fazla önem vereceklerini anlatan Bozan, bu şekilde yurt içinde kişi başı 6 kg/yıl civarında olan tüketimi artıracaklarını ve aynı zamanda yurt dışında mevcut pazarlardaki paylarını büyüteceklerini söyledi.

Türk su ürünleri ihracatçılarının Çin gibi yeni pazarlarda ürünleri tanıtmak için faaliyetlerde bulunacağını aktaran Bozan, "Balık tüketimi pandemi boyunca gerek ülkemizde gerekse dış pazarlarda artış göstermiştir. 2020 yılında da tüketim miktarı yurt içi satışlar ve ihracata büyük oranda yansımıştır. 2021 yılında da tüketimin büyük oranda artacağını öngörüyoruz.

Balık tüketiminin bu dönemde gerek ülkemizde gerekse dış pazarlarda daha çok işlenmiş, dondurulmuş ve konserve ürünlere kaydığını gözlemekteyiz. Bu trendi iyi değerlendirip hem yurt içinde hem de ihracatta işlenmiş ve dondurulmuş ürünlere ağırlık vermek arzusundayız. Bunu takiben de markalaşma konusu hızla gündeme gelmelidir. Bu yönde çalışmalara ağırlık vereceğiz." yorumunu yaptı.

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Başkan Yardımcısı İhsan Bozan, bugüne kadar attıkları her adımda çevresel faktörleri göz önünde bulundurarak topluma karşı olan sorumluluklarının bilinciyle ve her zaman kurumsal ilkeler doğrultusunda hareket ettiklerini ifade etti.

Salgınla birlikte beslenme şeklinin de olumlu yönde değişmesini takiben, Türkiye'ye katma değer sağlayacak yeni ürün çeşitleriyle faaliyetlerini sürdüreceklerini belirten Bozan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sektörün kötü niyetle ve kasıtlı olarak karalandığı herkesin malumudur. Bu tür çabalar maalesef halkımızı kolay ikna ediyor. Bu nedenle yatırım aşamalarında, özellikle ÇED süreçlerinde gecikmelere neden olmaktadır. Gerek kamu oyundaki bu yanlış algının kırılması için tanıtım faaliyetleri gerekse bürokrasideki muhataplarımızın daha fazla bilgilendirilmesi de önümüzdeki dönem başlıca çalışma konularımız olacaktır.

Lider üretici ve ihracatçı pozisyonumuz gereği, ihracata açılan yeni pazarlara ilişkin saha stratejilerimizle, üretimimiz ve ihracatımızla 2021’de daha da büyüyerek ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceğiz."