Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Ocak ayında su ürünleri ihracatında rekor kırıldı

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Başkan Yardımcısı İhsan Bozan, su ürünleri ihracatının ocak ayında rekor kırdığını belirterek, "Son yıllarda su ürünlerinin parlayan yıldızı Türk somonu ihracatı 678 bin dolardan 9 milyon 753 bin dolara yükseldi. Özellikle Türk somonuna olan talep, levrek ve çipuramız gibi hem ülkemizde hem dünyada yüksek oranda değer kazandı" dedi.

Ocak ayında su ürünleri ihracatında rekor kırıldı
AA

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Başkan Yardımcısı İhsan Bozan, su ürünleri ihracatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin su ürünleri ihracatının ocak ayında geçen yılın ocak ayına göre yüzde 12 artarak 100 milyon 809 bin dolarla tarihinin en yüksek seviyesine çıktığını aktaran Bozan, "Geçen yılın ocak ayında 90 milyon 298 bin dolar olan su ürünleri ihracatı, 2021'in ocak ayında 100 milyon 809 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Su ürünleri ihracatında ilk sırada 31 milyon 677 bin dolarla levrek yer alırken bunu, 25 milyon 469 bin dolarla çipura izledi.

Alabalık ve orkinos ihracatından ise ülkemize 10'ar milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı. Son yıllarda su ürünlerinin parlayan yıldızı Türk somonu ihracatı ise 678 bin dolardan 9 milyon 753 bin dolara yükseldi. Özellikle Türk somonuna olan talep, levrek ve çipuramız gibi hem ülkemizde hem dünyada yüksek oranda değer kazandı." bilgilerini verdi.

İŞLENMİŞ ÜRÜNLERE TALEP ARTTI

Bozan, sadece Türk balık ihracatçılarının 2020 yılını küresel olumsuzluklara rağmen iyi değerlendirdiğini belirterek, özellikle restoran gibi mekanların kapanması sonucunda, halkın evde balık tüketimine yöneldiğini söyledi.

Böylece balık pişirme konusundaki bir çok önyargının azalarak sağlıklı beslenmenin öneminin bir kez daha anlaşıldığını anlatan Bozan, "Küresel bazdaki sıkıntılı ortam, değerleri ön plana çıkararak balık tüketimini artırdı. İşlenmiş ve dondurulmuş ürünlerimize de ayrıca talep arttı. Diğer bir konu kültür balıkçılığına dair yanlış düşüncelerin azalması ve yetiştirilen balıkların içindeki zengin besin değerlerinin anlaşılmasıdır. Bu sayede sektörümüzün ihracat rakamları arttı." diye konuştu.

Bozan, Türk su ürünleri sektörünün büyümeye devam ettiğini belirterek, Mersin ve Aydın illerinde üretime açılmış yeni sahalarda izin süreçlerini tamamlayarak çipura levrek kapasitesinin artırıldığını söyledi.

Bozan, şunları kaydetti:

"Karadeniz Bölgesinde çeşitli illerde açılan yeni üretim alanlarında da, son dönemin gözdesi Türk somonu üretimini başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu ürün hem sektör ihracatında yeni bir kalem olarak tüm pazarlarda önemli bir yer edinecek hem de ülkemizin ithal ettiği Norveç somonu diye bilinen balık için harcadığımız dövizin cebimizde kalmasını sağlayacak diye düşünüyoruz.

2021 yılında Türk somonu kapasitesini hızla arttırıp başta uzak doğu pazarları olmak üzere, daha geniş bir pazar yelpazesinde ihraç ederek toplam ihracat girdimizi yukarılara çıkaracağız. Yine yeni açılmış üretim sahaları olan Mersin, Aydın ve Adana’daki kapasitelerimizi tam kapasiteye çıkartarak rekabetçi maliyetlerle rakip ülkelerin pazarlarından daha fazla pay almaya çalışacağız."

Bozan, Kovid-19 salgını süreciyle birlikte balığın tüm faydalarını tüketicilerin daha açık bir şekilde görmeye başladığını ifade ederek, "Bağışıklık sistemini koruduğu, içindeki omega 3 ile kalp sağlığına olumlu etkisi olduğu ve çocuklarda zeka gelişimini desteklediği uzmanlarca da sıkça belirtilmeye başlandı. Sağlıklı ve dengeli beslenme için balığın içinde bulunan protein yağları, hücrelerin onarılması ve yeni dokuların yapımı için çok büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle protein bakımından zengin olan balığın tüketiminin artırılması oldukça önemlidir." bilgilerini verdi.

Bu bağlamda Türk su ürünleri sektörünün yetiştirdiği; çipura, levrek, granyöz, alabalık, somon alabalık ve orkinos tanıtımlarına daha fazla önem vereceklerini anlatan Bozan, bu şekilde yurt içinde kişi başı 6 kg/yıl civarında olan tüketimi artıracaklarını ve aynı zamanda yurt dışında mevcut pazarlardaki paylarını büyüteceklerini söyledi.

Türk su ürünleri ihracatçılarının Çin gibi yeni pazarlarda ürünleri tanıtmak için faaliyetlerde bulunacağını aktaran Bozan, "Balık tüketimi pandemi boyunca gerek ülkemizde gerekse dış pazarlarda artış göstermiştir. 2020 yılında da tüketim miktarı yurt içi satışlar ve ihracata büyük oranda yansımıştır. 2021 yılında da tüketimin büyük oranda artacağını öngörüyoruz.

Balık tüketiminin bu dönemde gerek ülkemizde gerekse dış pazarlarda daha çok işlenmiş, dondurulmuş ve konserve ürünlere kaydığını gözlemekteyiz. Bu trendi iyi değerlendirip hem yurt içinde hem de ihracatta işlenmiş ve dondurulmuş ürünlere ağırlık vermek arzusundayız. Bunu takiben de markalaşma konusu hızla gündeme gelmelidir. Bu yönde çalışmalara ağırlık vereceğiz." yorumunu yaptı.

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Başkan Yardımcısı İhsan Bozan, bugüne kadar attıkları her adımda çevresel faktörleri göz önünde bulundurarak topluma karşı olan sorumluluklarının bilinciyle ve her zaman kurumsal ilkeler doğrultusunda hareket ettiklerini ifade etti.

Salgınla birlikte beslenme şeklinin de olumlu yönde değişmesini takiben, Türkiye'ye katma değer sağlayacak yeni ürün çeşitleriyle faaliyetlerini sürdüreceklerini belirten Bozan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sektörün kötü niyetle ve kasıtlı olarak karalandığı herkesin malumudur. Bu tür çabalar maalesef halkımızı kolay ikna ediyor. Bu nedenle yatırım aşamalarında, özellikle ÇED süreçlerinde gecikmelere neden olmaktadır. Gerek kamu oyundaki bu yanlış algının kırılması için tanıtım faaliyetleri gerekse bürokrasideki muhataplarımızın daha fazla bilgilendirilmesi de önümüzdeki dönem başlıca çalışma konularımız olacaktır.

Lider üretici ve ihracatçı pozisyonumuz gereği, ihracata açılan yeni pazarlara ilişkin saha stratejilerimizle, üretimimiz ve ihracatımızla 2021’de daha da büyüyerek ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceğiz."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ocak ayında 454 milyon dolarlık ihracat
İŞ-YAŞAMMobilya ihracatı ocakta hafif yükseldi
Serbest bölgeler için istihdam desteği şartları esnetildi
İŞ-YAŞAMİstihdam desteği şartları esnetildi
Bu ay İzmir ve İstanbul'da dış ticaret seminerleri düzenlenecek
İŞ-YAŞAMİzmir ve İstanbul'da dış ticaret seminerleri
YILLIK İZİN| Bakan Selçuk'tan flaş yıllık izin devir açıklaması
İŞ-YAŞAMBakan Selçuk'tan yıllık izin açıklaması
Dolar neden düşüyor? Dolar düşecek mi? Son dakika detaylar
İŞ-YAŞAMYabancının nefesi bile doları düşürdü
TÜPRAŞ'tan tahvil ihracı
İŞ-YAŞAMEn büyük reel sektör tahvil ihracı
Kimya sektöründen ocakta 1,6 milyar dolarlık ihracat
İŞ-YAŞAMKimya ihracatı ocakta azaldı
GİTTİLER| Son dakika: 2021 İstanbul nüfusu - 20 yıl sonra ilk
İŞ-YAŞAMİstanbul’un nüfusu azaldı
Eski beyaz eşyayı geri dönüştürecek
İŞ-YAŞAMEski ürünleri geri dönüştürecek
Bakan Karaismailoğlu: Çanakkale Köprüsü'yle, yılda 567 milyon lira tasarruf sağlayacağız
İŞ-YAŞAM'Asırların hayali için geri sayımdayız'