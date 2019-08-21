Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2019 yılının ilk altı ayında bir önceki yıla göre bina sayısı %60, yüzölçümü %60,1, değeri %50, daire sayısı %66,3 azaldı.

Yapı ruhsatı verilen binaların 2019 yılı Ocak-Haziran ayları toplamında;

Yapıların toplam yüzölçümü 30,5 milyon m2 iken bunun 13,6 milyon m2'si konut, 11,7 milyon m2'si konut dışı ve 5,2 milyon m2'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre 17,8 milyon m2 ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,9 milyon m2 ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre özel sektör 22,4 milyon m2 ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 7,4 milyon m2 ile devlet sektörü ve 673 bin m2 ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 119 bin 982 dairenin 106 bin 448'i özel sektör, 12 bin 80'i devlet sektörü ve bin 454'ü yapı kooperatifleri tarafından alındı.

Yapıların toplam yüzölçümüne göre 4,9 milyon m2 ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u, 2,2 milyon m2 ile Konya, 2 milyon m2 ile Ankara illeri izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Karabük, Iğdır ve Ardahan oldu.

Daire sayılarına göre İstanbul ili 20 bin 712 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 7 bin 380 adet ile Konya ve 5 bin 889 adet ile Ankara illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Karabük, Ardahan ve Iğdır oldu.

Yapı ruhsatı, Ocak - Haziran 2017-2019



YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEN YAPILARIN YÜZÖLÇÜMÜ YÜZDE 2,8 ARTTI

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2019 yılının ilk altı ayında bir önceki yıla göre yüzölçümü %2,8 ve değeri %29,4 artarken bina sayısı %10,9 ve daire sayısı %2,5 azaldı.

Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların 2019 yılı Ocak-Haziran ayları toplamında;

Yapıların toplam yüzölçümü 80,1 milyon m2 iken bunun 45 milyon m2'si konut, 18,3 milyon m2'si konut dışı ve 16,7 milyon m2'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre 60,2 milyon m2 ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 6 milyon m2 ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre özel sektör 68,4 milyon m2 ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 10,1 milyon m2 ile devlet sektörü ve 1,6 milyon m2 ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise toplam 389 bin 517 dairenin 354 bin 495'i özel sektör, 28 bin 635'i devlet sektörü ve 6 bin 387'si yapı kooperatifleri tarafından alındı.

Yapıların toplam yüzölçümüne göre 16,1 milyon m2 ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 8,1 milyon m2 ile Ankara, 3,3 milyon m2 ile İzmir izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Ardahan, Tunceli ve Hakkari oldu.

Daire sayılarına göre İstanbul ili 83 bin 463 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 29 bin 802 adet ile Ankara ve 19 bin 846 adet ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Ardahan, Hakkari ve Batman oldu.



Yapı kullanma izin belgesi, Ocak - Haziran 2017-2019

