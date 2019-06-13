Psikoloji kim olduğumuzu, bizi nelerin harekete geçirdiğini, algılarımızın bize ne gibi tuzaklar kurduğunu, zihnimizin dünyayı nasıl anlamlandırdığını bilimsel yöntemlerle ortaya koyan ciddi bir uğraş.

Ama karikatürist Grady Klein ve psikolog Danny Oppenheimer'ın gösterdiği gibi, mevzu insanı anlamak olunca bu araştırmalar fazlasıyla komik de olabiliyor.

Neticede bizi salyalar akıtan köpeklerle, görünmez gorillerle ve "Freudyen sürçmelerle" tanıştıran bir alandan bahsediyoruz.

Çizgilerle Psikoloji adlı kitap insana dair karmaşık görünen konuları aldatıcı bir rahatlık içinde sunan ve nasıl olduğunu anlamadan bizi kendimizle tanıştıran eğlenceli bir rehber.

Elif Okan Gezmiş’in güzel çevirisiyle okurlarla buluşan Çizgilerle Psikoloji insana dair karmaşık görünen konuları aldatıcı bir rahatlık içinde sunmayı başarıyor.