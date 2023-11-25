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MasterChef'te ödül oyunu için nefesler tutuldu. Kıran kıran anlara sahne olan ödül oyunu gecesinde bir yarışmacı yapılan değerlendirmeler sonucunda ödülün sahibi oldu. Ödül oyunu düello şeklinde oldu. İlk etabı başarıyla tamamlayan yarışmacılar ikinci etapta büyük ödülü kazanmak için ter döktü. Peki, "24 Kasım MasterChef ödül oyununu kim kazandı, haftanın eleme adayları kim oldu?" İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...