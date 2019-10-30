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OECD İstanbul Merkezi kuruluyor

AA

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına ilişkin mutabakat zaptının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Hedefinde, Türkiye'nin yakın tarihi ve kültürel bağları bulunan Balkanlar ve Orta Doğu ülkeleriyle Kuzey Afrika bölgesinin yer alacağı merkez, doğrudan Paris'teki OECD'ye bağlı faaliyet gösterecek. İstanbul merkezi, Türkiye'yi OECD'nin Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika odaklı bölgesel bir üssü haline getirecek.

OECD

Merkezi Paris'te bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) İstanbul Merkezinin kurulmasına ilişkin mutabakat zaptının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kanuna göre, 31 Mayıs 2018 tarihinde Paris'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı"nın onaylanmasının uygun bulunduğu belirtildi.

MERKEZ PARİS'TEKİ OECD'YE BAĞLI ÇALIŞACAK

Hedefinde, Türkiye'nin yakın tarihi ve kültürel bağları bulunan Balkanlar ve Orta Doğu ülkeleriyle Kuzey Afrika bölgesinin yer alacağı merkez, doğrudan Paris'teki OECD'ye bağlı faaliyet gösterecek.

İstanbul OECD Merkezi'nin çalışmaları çerçevesinde rekabetçilik, girişimcilik, ticaret, kamu yönetişimi, inovasyon, beşeri sermayenin harekete geçirilmesi, bağlantılılık ve altyapının geliştirilmesi, iktisadi direncin artırılması ve yeşil büyüme alanlarına odaklanılacak.

AA'nın haberine göre; paydaşlar arasında diyalog ortamının oluşturulması ve bu alanlarda politika üretilmesi de hedef arasında yer alıyor.

Ayrıca merkez, OECD araçlarının emsal değerlendirmelerinin ve en iyi uygulamalarının paylaşılması gibi yöntemlerin Türkiye'ye aktarılmasını kolaylaştıracak.

OECD İLE İLİŞKİLERDE YENİ SAYFA

İstanbul OECD Merkezi, İtalya ve Macaristan'daki dar kapsamlı ofislerin aksine, Paris'teki gibi tüm konularda politika üretebilecek.

İstanbul'daki merkezin çalışmaları kapsamında toplantılar, çalıştaylar, seminerler düzenlenecek, yüksek seviyeli etkinliklere ev sahipliği yapılacak, kamu ve özel sektör arasındaki iletişim geliştirilecek, ulusal, bölgesel, uluslararası kuruluşlarla iş birlikleri kurulacak ve bu süreçler sonucunda ortaya konulacak kapsamlı politika önerileriyle Türkiye'nin ve yakın coğrafyasının sürdürülebilir, kapsayıcı büyüme yönündeki çalışmaları desteklenecek.

TÜRKİYE BÖLGESEL BİR ÜS HALİNE GELECEK

İstanbul merkezi, Türkiye'yi OECD'nin Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika odaklı bölgesel bir üssü haline getirecek. Merkezdeki çalışmaların çıktılarından bu coğrafyadaki ülkeler de faydalanacak.

Merkezin çalışmaları kapsamında Türkiye'de yapılacak toplantılara OECD ülkelerinden ve diğer ülkelerden temsilciler katılacak ve Türkiye'yi daha yakından tanıma imkanı bulacak.

Türkiye'nin, kurucularından olduğu OECD ile ilişkilerinde yeni bir sayfa açacak merkez, Türkiye'nin uluslararası alandaki görünürlüğüne de büyük katkı sağlayacak. 

 

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