ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM 115. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı
ÖGG sonuçları için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) açıklamalarına çevrilmiş durumda. Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı 29 Haziran 2025 tarihinde düzenlendi. Kılavuza göre silahlı, silahsız ve silah farkı olmak üzere üç türde yapılan sınavın sonuçları 18 Temmuz Cuma günü ilan edilecek. 115. dönem ÖGG sonucu www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresi üzerinden erişime açılacak. İtiraz başvuruları ise 21 Temmuz'da alınacak. Peki, ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, EGM 115. dönem Özel Güvenlik Sınav sonuçları sorgulama ekranı.
Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı 29 Haziran 2025 tarihinde düzenlendi. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların katılım sağladığı Özel Güvenlik sınav sonuçları için beklenen gün geldi çattı. Yapılan değerlendirme sonrası 115. dönem ÖGG sonuçları bugün ilan edilecek. Özel Güvenlik Sınavı sonuçları www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresi üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar puanlarını T.C kimlik numaraları ile öğrenebilecek. Peki 115. dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, 2025 ÖGG sonucu sorgulama ekranı www.egm.gov.tr/ozelguvenlik...
115. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
EGM kılavuzuna göre Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları, 18 Temmuz 2025 Cuma günü açıklanacak.
Özel Güvenlik Sınav sonuçlarının açıklanacağı saat ise henüz belli olmadı. Ancak geçmiş dönemler baz alındığında sonuçların 18.00’den sonra erişime açılması bekleniyor.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
115. Dönem ÖGG sonuçları, https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/duyurular adresinden erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenebilecekler.
ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru soruldu. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak.Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu yer aldı. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.
Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak.
Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu soruluyor. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplaması gerekiyor. Değerlendirme ise her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.
İTİRAZ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 350 TL ücret yatıracak.
Adaylar, sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacak.
116. DÖNEM ÖGG SINAV TARİHİ
Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim Ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı Kılavuzu yayımlandı.
Kılavuza göre 116. dönem ÖGG sınavı, 24 Ağustos 2025 Pazar günü düzenlenecek.