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        Haberler Spor Basketbol TKBL OGM Ormanspor: 69 - Fenerbahçe Alagöz Holding: 97 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        OGM Ormanspor: 69 - Fenerbahçe Alagöz Holding: 97 | MAÇ SONUCU

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor'u 97-69 yendi. Sarı-lacivertliler normal sezonu 28'de 28 yaparak namağlup lider tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 18:16 Güncelleme: 20.03.2024 - 18:46
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        Fenerbahçe sezonu namağlup bitirdi!
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        Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasında OGM Ormanspor'u deplasmanda 97-69'luk skorla mağlup etti.

        Bu galibiyetle Fenerbahçe Alagöz Holding, oynadığı 28 maçın tamamını da kazanarak normal sezonu lider bitirdi. Ligde üst üste 47. galibiyetini elde eden sarı-lacivertliler, son yenilgisini 7 Ocak 2023'te ÇBK Mersin karşısında yaşamıştı.

        OGM Ormanspor ise normal sezonu 28 maçta 19 galibiyet, 9 mağlubiyetle tamamladı. Sezonu ilk 4'te bitirmeyi garantileyen başkent ekibinin ligdeki sıralaması bu akşam oynanacak diğer maçlardan sonra belli olacak.

        Salon: M. Sait Zarifoğlu

        Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ömer Sarı, Burak Durmuş

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        OGM Ormanspor: Sutton 18, Gökşen Fitik 19, Dantas 12, Onyenwere 4, Esra Ural Topuz 5, Doğa Adıcan 3, Katanic 4, Banu Şimşek 4, Öykü Sena Öktan, Aleyna Sultan Akdağ

        Fenerbahçe Alagöz Holding: Alperi Onar 14, Anderson 15, Collier 21, Milic 9, Meesseman 18, Sevgi Uzun 12, İdil Saçalır, Tilbe Şenyürek 8, Duygu Özen, Selin Rachel Gül

        1. Periyot: 16-21

        Devre: 35-48

        3. Periyot: 56-75

        4. Periyot: 97-69

        Beş faulle çıkan: 32.47 Onyenwere (OGM Ormanspor)

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