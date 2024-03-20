OGM Ormanspor: 69 - Fenerbahçe Alagöz Holding: 97 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasında OGM Ormanspor'u deplasmanda 97-69'luk skorla mağlup etti.

Bu galibiyetle Fenerbahçe Alagöz Holding, oynadığı 28 maçın tamamını da kazanarak normal sezonu lider bitirdi. Ligde üst üste 47. galibiyetini elde eden sarı-lacivertliler, son yenilgisini 7 Ocak 2023'te ÇBK Mersin karşısında yaşamıştı.

OGM Ormanspor ise normal sezonu 28 maçta 19 galibiyet, 9 mağlubiyetle tamamladı. Sezonu ilk 4'te bitirmeyi garantileyen başkent ekibinin ligdeki sıralaması bu akşam oynanacak diğer maçlardan sonra belli olacak.