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        Haberler Gündem Çevre Öğrencilerden "Sıfır Atık" projesine destek yürüyüşü | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de öğrenciler "Sıfır Atık" projesine destek için yürüdü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde anaokulu ve ilkokul öğrencileri, "Sıfır Atık" projesine destek vermek amacıyla yürüyüş yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 18:46 Güncelleme: 16.04.2025 - 18:47
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        Öğrencilerden "Sıfır Atık" destek yürüyüşü
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        Kocaeli'nin Gebze Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık" projesi destek vermek isteyen anaokulu ve ilkokul öğrencileri, Eskiçarşı'da toplandı.

        "Geri dönüşüme kulak ver" mottosuyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, dövizler taşıyarak 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na yürüdü.

        Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Sıfır Atık" projesinin hem görsel hem de hijyen anlamında insan sağlığına katkı sunduğunu söyledi.

        Geri dönüşümün öneminden bahseden Büyükgöz, "Ağaç yaşken eğilir. Evlatlarımızı daha bu yaşta sıfır atık ve geri dönüşümle tanıştırıp önemini kavratmamız gerekiyor" dedi.

        AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya da projenin gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti.

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