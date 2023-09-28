Haberler Gündem Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar 2023 | Vergisiz telefon marka, modelleri ve şartları neler, vergisiz telefon ne kadar?

Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı şartları: Vergisiz telefon markaları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair birçok konuya değinirken, öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışının detaylarını açıkladı. Yapılan bu açıklama, "Vergisiz telefon marka ve modelleri neler, vergisiz telefon fiyatı ne kadar?" Sorularını gündeme getirdi. ÖTV'siz ve vergi indirimin Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacağı ve bir üst sınırının olacağı belirtildi. İşte Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı şartları ve vergisiz telefon fiyatları... Habertürk Giriş: 28.09.2023 - 07:18 Güncelleme: 28.09.2023 - 07:18 facebook

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Ak Parti seçim beyannamesinde yer alan vergisiz telefon ve bilgisiyar satışına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin olarak, "Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Peki, "Vergisiz telefon marka ve modelleri neler, vergisiz telefon fiyatı ne kadar?" İşte vergisiz telefon marka ve modelleri...

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEKNOLOJİK CİHAZ DESTEĞİ AÇIKLAMASI Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Piyasa fiyatının yüzde 44,4, bilgisayarlar için yüzde 16,7 tutarında destek sağlayacağız.