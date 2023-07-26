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        Haberler Gündem ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA başvuruları ne zaman? 2023 MEB öğretmen il dışı isteğe bağlı tayin başvurusu başladı mı, şartları neler?

        MEB il dışı isteğe bağlı tayin başvurusu başladı mı, ne zaman ve şartları neler?

        Öğretmen il dışı tayin başvuru tarihi ve şartları merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alan öğretmenlerin il içi tayin işlemleri tamalanmıştı. İl içi yer değiştirme sonuçları ise MEBBİS'in resmi internet sitesi üzerinden il il erişime açılmıştı. Binlerce öğretmenin gözü MEB öğretmen il dışı isteğe bağlı tayin başvurusuna çevrildi. İşte öğretmen il dışı atama başvuruları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2023 - 23:21
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        İl içi tayin sürecinin tamamlanmasının ardından gözler il dışı tayin sürecine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığınca 2023 öğretmen iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları takvimde yer alan tarihlerde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar açıklanmıştı. Gözler "MEB öğretmen il dışı isteğe bağlı tayin başvurusu başladı mı, şartları neler?" sorusuna çevrildi. İşte öğretmen il dışı atama tarihlerine ilişkin merak edilenler...

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        MEB MEBBİS İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 yılı öğretmen il içi tayin sonuçlarının 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacağını duyurdu. Sonuçlar, MEB'in resmi internet sitesi üzerinden sorgulabilecek. Sonuçlar, aynı zamanda öğretmenlere SMS ile de gönderilecek.

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        İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU TARİHLERİ

        İller arası isteğe bağlı yer değişiklikiği başvuruları 28 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Başvuru işlemleri 2 Ağustos saat 16.00'da sona erecek.

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        ONAY SÜRECİ 17-21 AĞUSTOS ARASINDA YAPILACAK!

        Mazerete bağlı yer değişikliği başvurularının kabul edilmesi ve onay süreci ise 17-21 Ağustos 2023 günleri arasında tamamlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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