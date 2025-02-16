Oğuz Aydın: Hocam nerede oynatırsa oynatsın
Fenerbahçe'nin oyuncularından Oğuz Aydın, 3-1'lik Kasımpaşa galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Hocam nerede oynatırsa oynatsın" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin oyuncularından Oğuz Aydın, galibiyeti değerlendirdi.
"HOCAM NEREDE OYNATIRSA OYNATSIN"
Mücadeleyi değerlendiren Aydın, "Takım arkadaşlarımın ayaklarına sağlık. Taraftarlarımızın desteğiyle iyi bir oyun oynadık. Hocamızın dediği gibi maç maç gideceğiz, önümüze bakacağız. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum, hocamız nerede oynatırsa oynatsın..." ifadelerini kullandı.