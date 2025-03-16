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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk ilk 11'ini buldu! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!

        Son haftalarda farklı oyuncularla farklı dizilimler deneyen Okan Buruk, Alanyaspor deplasmanındaki ikinci 45 dakikayla 11'ini buldu. Antalyaspor karşısına da aynı 11'le çıkan Buruk performanstan memnun kaldı.

        Giriş: 16.03.2025 - 10:57 Güncelleme: 16.03.2025 - 10:57
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        Galatasaray’da yerinden oynayan taşlar yerine oturuyor.

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        Son haftalarda hem sakatlıklar hem performansa bağlı olarak değişik dizilimler ve farklı 11’lerle oynayan sarı-kırmızılılar ideal 11’ini buldu.

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        Alanyaspor maçına başladığı 11’i ikinci yarıda değiştiren Okan Buruk, Antalyaspor karşılaşmasında da aynı 11’le başladı ve meyvesini de topladı.

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        Alanyaspor deplasmanında Frankowski’nin kanadı kullanabilmesi adına sağ açıkta Sara’yı oynatan Buruk ikinci yarıda Brezilyalı yıldızı merkeze çekip sağa Yunus Akgün’ü koymuştu.

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        İlk yarıda topu yere indirmekte ve merkezi kullanmakta zorlanan sarı-kırmızılılar Yunus’un girmesinden sonra sahaya daha iyi yayılırken Buruk Antalya maçına da kazanan 11’le çıktı.

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        Son haftalarda oyunu geriden kurarken basit hatalar yapan Galatasaray maça tutuk başlasa da gollerin gelmesiyle birlikte vites artırdı.

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        Mario Lemina’nın dahil olduğu 4-2-3-1’den Alvaro Morata’nın yer aldığı bir 4-2-3-1’e dönen Buruk, Antalyaspor maçı performansından da memnun kaldı.

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        Davinson Sanchez - Abdülkerim, Lucas Torreira ve Gabriel Sara gibi birbirini tanıyan oyuncuların yer aldığı omurgayı bozmayı düşünmüyor.

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        Orta saha üstünlüğü gerekebilecek hedef maçlarda ise Mario Lemina; Fenerbahçe derbisi gibi 11’e eklemlenebilir.

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