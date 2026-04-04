        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk: Önceki 3 sezonda olduğu gibi yine şampiyon olacağız! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk: Önceki 3 sezonda olduğu gibi yine şampiyon olacağız!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, önceki 3 sezonda olduğu gibi yine şampiyon olacaklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2026 - 23:43 Güncelleme:
        "Önceki 3 sezon gibi yine şampiyon olacağız!"

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

        "BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR AVANTAJ HALA DEVAM EDİYOR"

        "Onlar da şampiyonluk yarışında tabii ki. Maçın başından sonuna kadar o konsantrasyonu gösterdiler. Maçı ilk yarı ve ikinci yarı olarak ayırabiliriz. İlk yarı iyi olmadığımız bölümde ikinci yarı daha iyi olduğumuz bölümdü. İkinci yarıda hem rakip kalede oluşturduğumuz tehlikeler ile rakip sahada oynadık ama 1-1 sonrası oyun da bizim kontrolümüzde giderken bir duran toptan yediğimiz gol sonrası rakibin iyi savunma yapması maçın da belli bölümleri zaten oynanmadı. Hakem de uzatmalardaki bu dakikalarda çok fazla oynatmadan maçı da bitirdi ama rakibimizin isteği, konsantrasyonu, maçın sonuna kadar devam etti. Daha çok üretebilirdik, girdiğimiz pozisyonlarda da özellikle dediğim gibi ikinci yarı bunlardan yararlanamadık ama bizim için önemli bir avantaj hala devam ediyor."

        "BİZE VE TAKIMA GÜVENSİNLER"

        Takım olarak oyuncularımla birlikte soyunma odasında da hepimiz bu motivasyonu tekrar gösterdik, sağladık ve bir sonraki maç için hazırız. Bugün maç sonrası yaşadıklarımız özellikle takımın bundan sonraki maçlardaki konsantrasyonu için çok önemli olacak. Ben Galatasaray taraftarının tabii ki bugün kaybetmekten dolayı mutsuz olduğunu biliyorum ama Galatasaray olarak bundan önceki 3 senede de bu tür maçlar yaşadık, her zaman toparlamasını ve tekrar o güce ulaşmasını o şampiyonluğa gidecek yoldaki en maksimumu yapmasını bildik. Yine bunu yapacağız. İçleri rahat olsun yine şampiyonluk için oyuncularımla birlikte elimizden ne geliyorsa en fazlasını yapacağız. Bize güvensinler takımımıza güvensinler. Bu maçı kaybetsek de bu durum bizim için ve gelecek için önemli motivasyon olacak"

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tekirdağ'da bakkal dükkanında bıçaklı kavga kamerada; 1 ölü

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bakkal dükkanında çıkan kavgada Çağlar Çoban (29), kalbine aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

        İran'dan Trump'a cevap: Diğer boğazı da kapatırız
        Trump'tan İran'a küfürlü paylaşım: Hürmüz'ü artık açın
        Kocaeli'de fabrikada facia! 3 işçi hayatını kaybetti!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        Kadıköy'de dev kapışma: İşte muhtemel 11'ler!
        Suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle görüştü
        Kurumlar vergisinde indirim gündemde
        Kanser tedavisinde kritik çalışma
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi
        Lakabı olan 'Atom'u resmi ismine dönüştürdü
        "Bu sanat değil!"
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Türkiye'ye etkileri
