Okan Buruk'tan 10 değişiklik!

Kayserispor maçında forma giyen ancak cezalı duruma düşen Muslera ile Sara'nın yanı sırada Osimhen, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Toreira ve Abdülkerim Bardakçı, İzmir'e getirilmezken Buruk, Eren Elmalı, Sallai ve Lemina'yı ise yedek kulübesine çekti.

Sarı-kırmızılılar, Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmaya Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Cuesta, Sanchez, Jakobs, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Frankowski, Ahmed Kutucu, Mertens ve Morata 11'i ile çıktı.

Yedek kulübesinde ise Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Sallai, Eren Elmalı, Jelert, Yusuf Demir, Efe Akman, Metehan Baltacı, Arda Ünyay ve Lemina, yer aldı.

GÖZTEPE'DE 1 DEĞİŞİKLİK Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Süper Lig'in 36. haftasında 6-3 mağlup oldukları Çayruk Rizespor maçının 11'inde 1 değişiklik yaptı. REKLAM Tecrübeli teknik adam, kaleci Arda Özçimen'in yerine Lis'e karşılaşmada görev verirken ilk 11'ini Lis, Bokele, Heliton, Koray Günter, Nielsen, Ogün Bayrak, Dennis, Ahmed Ildız, Tijanic, Kubilay Kanatsızkuş, Romulo ile oluşturdu. Yedek kulübesinde ise Arda Özçimen, Arda Ercan, Taha Altıkardeş, Matsuki, Emerson, Miroshi, Furkan Bayır, Nazım Sangare, Tibet Durakçay, yer aldı.

İKİ TAKIMIN 62. MÜCADELESİ Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de 62. kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında geride kalan 61 maçtan 36'sını Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı. 13 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Atılan gollerde de Galatasaray'ın Göztepe'ye 97-45 üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray, Göztepe ile oynadığı son 6 Süper Lig maçından da galibiyetle ayrıldı.