        Okan Buruk'tan Eyüpspor karşısında çift forvet tercihi! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan Eyüpspor karşısında çift forvet tercihi!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, en son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının 11'ine göre Eyüpspor karşısında sahaya 5 değişiklikle çıktı. Mauro Icardi, Eyüpspor maçında 11'de başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 20:24 Güncelleme: 13.02.2026 - 20:24
        Okan Buruk'tan çift forvet tercihi!
        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray evinde Eyüpspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının 11'ine göre 5 değişiklik yaptı. Buruk; Sallai, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper'in yerine Boey, Eren, Lemina, İlkay ve Icardi'ye görev verdi. Sarı-kırmızılılarda Leroy Sane, Ahmed Kutucu ve Arda Ünyay ise maç kadrosunda yer almadı.

        ICARDI LİGDE 3 HAFTA SONRA 11'DE BAŞLADI

        Galatasaray’da Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Eyüpspor maçında 11’de başladı. Ligde son olarak 18. haftada iç sahadaki Gaziantep FK mücadelesinde 11’de yer alan Icardi, böylece 3 hafta sonra 11’e döndü.

        OKAN BURUK'TAN ÇİFT FORVET TERCİHİ

        Okan Buruk, Eyüpspor karşılaşmasında çift forvetle sahaya çıktı ve Victor Osimhen ile Mauro Icardi’ye görev verdi. Sarı-kırmızılılarda ligde son olarak 12. haftada deplasmanda 1-0 kaybedilen Kocaelispor maçında yine Osimhen ve Icardi, 11’de görev almıştı. İki futbolcu, ligde 9 hafta sonra tekrar 11’de başladı.

        SACHA BOEY 760 GÜN SONRA RAMS PARK'TA

        Galatasaray’ın, bu transfer döneminde Alman ekibi Bayern Münih’ten kiralık olarak kadrosuna kattığı eski futbolcusu Sacha Boey, ikinci döneminde ilk kez RAMS Park’ta oynadı. Sarı-kırmızılılarla iç sahada en son 15 Ocak 2024 tarihindeki Kayserispor karşılaşmasında forma giyen Boey, bu maçla birlikte 760 gün sonra taraftarların karşısına çıktı. Fransız futbolcu, Eyüpspor müsabakasıyla ayrıca ilk kez 11’de şans buldu.

        JANKAT YILMAZ İLK KEZ GALATASARAY'A RAKİP

        Eyüpspor’un kalecisi Jankat Yılmaz, Galatasaray’a karşı 11’de yer aldı. Sezon başında sarı-kırmızılılardan kiralık olarak eflatun-sarılılara transfer olan 21 yaşındaki kaleci, ilk kez Galatasaray’a karşı forma giydi.

        VINCENZO MONTELLA TRİBÜNDE

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray - Eyüpspor mücadelesini tribünden izledi. Milliler, 26 Mart’ta FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde İstanbul'da Romanya ile karşı karşıya gelecek. Montella da, bu önemli maç öncesinde futbolcuları takibini sürdürüyor.

        ERWIN KOEMAN MÜSABAKAYI TAKİP ETTİ

        Galatasaray - Eyüpspor karşılaşmasını Hollanda Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Erwin Koeman de takip etti. Koeman, sarı-kırmızılıların Hollandalı futbolcusu Noa Lang’ı izlemek, RAMS Park’a geldi.

        KADIN KUDO TAKIMI VE YELKEN SPORCULARI TARAFTARIN KARŞISINA ÇIKTI

        Öte yandan maç öncesinde Spor Toto Süper Lig Kadınlar Süper Lig’de namağlup şampiyon olan Galatasaray Kadın Judo Takımı ve yelken şubesinin şampiyon sporcuları, taraftarların karşısına çıktı. Saha kenarında yapılan organizasyonda İkinci Başkan Metin Öztürk, yönetim kurulu üyeleri Ece Bora ve Timur Kuban da yer aldı.

        CANDERMİR BERKMAN VE ÖMER KANER İÇİN SAYGI DURUŞI

        Geçtiğimiz günlerde vefat eden A Milli Futbol Takımı ile Galatasaray ve Vefa kulüplerinin eski futbolcusu Candemir Berkman ile A Milli Futbol Takımı ile Eskişehirspor, Fenerbahçe, Zonguldakspor, Freiburg, Karagümrük ve Bakırköyspor kulüplerinin eski futbolcusu Ömer Kaner unutulmadı. Müsabaka öncesinde Berkman ve Kaner için saygı duruşunda bulunuldu.

