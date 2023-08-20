Okan Buruk'tan flaş Zaha sözleri!

Galatasaray sezonun ikinci haftasında Trabzonspor'u Icardi'nin golleriyle yenerek ilk galibiyetini aldı. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Kulübeden oyuncuları alkışla destekledim. Başka biri olsa Barış'ın yerine oynamayabilirdi. Ağrıları vardı. Türk, yabancı herkes %100'ünü veriyor. Onlara sahada sahip çıkmamız lazım."

"Bugün herhalde stattaki hiçbir Galatasaraylı hakemin performansını beğenmedi. Ben de dahil. İyi bir maç yönetmedi bugün Atilla Hoca. Sezona yeni hazırlanıyoruz. Hata yapabiliyorlar ama ben de kulübeden alkışla desteklemeye çalıştım."

HAKIM ZIYECH TRANSFERİ

"Hakim Ziyech'e 'Hoş geldin' demek istiyorum. Maçtan sonra konuştuk. Uğurlu geldiğini söyledim. Güzel ve farklı bir tanıtım oldu. İyi oyuncularımız vardı, daha da iyi olduk. Rekabet artacak."

"AVRUPA'DA BAŞARI İSTİYORUZ"

"Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve Türkiye'de şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Türkiye Kupası da hedeflerimizden. Tüm oyuncuları kullanacağım. Kritik maç oynadık, puan kaybına tahammülümüz yoktu. Avrupa'da başarı istiyoruz. Sokakların kutlamalarla dolduğu bir ortam yaşatmak istiyoruz. İnşallah olur."