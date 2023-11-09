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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan Galatasaraylı taraftarlara teşekkür mesajı - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan Galatasaraylı taraftarlara teşekkür mesajı

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda dün akşam deplasmanda oynadıkları Bayern Münih maçında kendilerini statta ve ekranları başında destekleyen tüm sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 11:45 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:45
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        Buruk'tan taraftara teşekkür mesajı
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        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Galatasaray, dün akşam deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih'e 2-1 kaybetti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu zorlu müsabakada kendilerini destekleyen sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti. Buruk, "Dün gece oynadığımız maçta bizi statta ve ekranlarının başında destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Şampiyonlar Ligi'ndeki kalan iki maçımızda da aynı mücadeleyi sürdürüp, bir üst tura çıkacağımızdan hiç şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.

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