Okan Buruk'tan önemli açıklamalar!

"Şu andaki en önemli ışık, bana da çok fazla soru geliyor. Burada sizinle birlikte onu da yanıtlarız. Şampiyonluğu aslında bir yerde unuttuk. Tekrar ne yapacağız, Şampiyonlar Ligi, gelecekler, gidecekler, kamp heyecanı..."

"YENİDEN BAŞLIYORUZ"

Farklı bir sezon. Bana sorsanız, geçen sezonki hızımızla devam etmek isterdim. Devam edelim diye isterdim. Maalesef bitti. Kiralık olan oyuncular, sözleşmesi bitenler, bazıları bizimle devam etmiyor, biz bazılarıyla devam etmiyoruz. Yeniden başlıyoruz"