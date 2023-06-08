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Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a gönderme

Galatasaray'ı üç yıl aradan sonra şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk gündeme dair değerlendirmeler yaptı. Transferle ve şampiyonlukla ilgili konuşan Buruk, Jorge Jesus'un 'Maçlar sahada kazanılmıyor' açıklamasına da yanıt verdi

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a gönderme! Buruk şampiyonluğu değerlendirdi, transfer açıklamaları yaptı

    Şampiyon Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, AA Spor Masası'nın sorularını yanıtladı. Okan Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    "Uzun yıllar altyapı, A Takım, uzun yıllarda A Takım'da yaşadığım başarılar... Çok fazla kupa var. 7 tane şampiyonluk var içerisinde, UEFA Kupası, Süper Kupa var. Başarılar içerisinde bu ortama hazırlanan bir futbolcu oldum."
  • Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a gönderme! Buruk şampiyonluğu değerlendirdi, transfer açıklamaları yaptı

    "Teknik direktörlük kariyerine başlayınca da aklınızda hep Galatasaray oluyor. Bunun bana nasip olması çok doğru bir zamanlama oldu. Yeni bir yönetim geldi, kafa olarak çok uyuştuk. Erden Bey, başkanımız, yönetim kurulumuz çok değerli insanlardan oluşuyor. Hep 'inşallah doğru zamanda olsun' derdim, oldu. Benim için çok büyük mutluluktu. Bekliyordum, ne zaman olacağını bilmiyordum."
  • Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a gönderme! Buruk şampiyonluğu değerlendirdi, transfer açıklamaları yaptı

    "FENERBAHÇE'Yİ YENMEK İKİ KATINA ÇIKARDI"

    Fenerbahçe'ye karşı iki maçı domine ettik. Çok farklı skorlar da çıkabilirdi. Kutlama öncesi Fenerbahçe'yi yenmek, sevinci iki katına çıkarttı.
  • Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a gönderme! Buruk şampiyonluğu değerlendirdi, transfer açıklamaları yaptı

    "KARAKTER ANALİZİ YAPTIRIYORUZ"

     

    "Transfer ettiğimiz futbolcularla ilgili bir karakter analizi de yaptırıyoruz. Galatasaray'ın bu sezon getirdiği oyuncular ve oynadığı oyun Süper Lig'in marka değerini yükseltti"

     
  • Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a gönderme! Buruk şampiyonluğu değerlendirdi, transfer açıklamaları yaptı

    "TFF her zaman iyi niyetle bir şey yapmaya çalışıyor. MHK değişiyor, kısa sürede hakemleri rahat ettirecek bir model bulunalı. Eskiden 3-4 tane derbi yönetecek hakem çıkardı, bu sayı azaldı. Hakemlere şans verdikçe, genç isimler eklendikçe, inşallah hakemlik camiası iyi yere gider. Canınız yandığı için bağırıyorsunuz. Bir maçtaki hata, 3 puanını götürebiliyor"

     
  • Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a gönderme! Buruk şampiyonluğu değerlendirdi, transfer açıklamaları yaptı

    "Başkanlar, teknik direktörler hakem hatasında görevini kaybedebiliyor. VAR teknolojisinin olduğu dönemde, hakemler sorumluluk almalı. Kendilerine güvenmeli. Yarı otomatik ofsayt sistemi de geliyor. Neredeyse yakında maçları robotlar yönetecek. Avrupa'daki hakemler kendilerine güveniyor, burada korkuyorlar. Biz telefondan görüyoruz, VAR görmüyor. Hakemler kötü niyetli değil ama hatalar kimsenin hoşuna gitmiyor."
  • Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a gönderme! Buruk şampiyonluğu değerlendirdi, transfer açıklamaları yaptı

    JORGE JESUS'A YANIT

    "Daha önce 'Okan Buruk hakemlerle ilgili konuşuyor, Jorge Jesus konuşmuyor' diyorlardı ama bu daha sonra değişti. Çok fazla lig görmüş bir adam değil. Avrupa'da hiçbir büyük ligde çalışmamış bir teknik adamın Türkiye'yi değerlendirmesi komik geliyor. Icardi, Mertens, Zaniolo değerlendirse anlarım ama Avrupa'da çalışmayan insanın, Türkiye Ligi'ni değersiz bulması komik geliyor"
  • Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a gönderme! Buruk şampiyonluğu değerlendirdi, transfer açıklamaları yaptı

    "Sevilla maçlarına Fenerbahçe iyi oynadı, Türkiye Ligi'nde bu takım. Başarılı performans sergiledi. Sadece Jesus değil, Türkiye'ye gelen yabancı hocalar hep Türkiye'yi küçümsemiştir. Hiçbiri de başarılı da olamamıştır. Son 16 şampiyon Türk teknik adam! Türk teknik adamların başarısı da küçük görülmüştür. Bunu kırmamız gerekiyor. 16 şampiyonluk yeterli sayı."
  • Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a gönderme! Buruk şampiyonluğu değerlendirdi, transfer açıklamaları yaptı

    SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

    "Sözleşmeye hiç bakmadım, +1 varmış ve kulübümüz kullandı. Tekrar konuşacağız. Detayları görüşeceğiz. Kulübüme teşekkür ederim, ben de zaten devam etmek istiyordum."
  • Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a gönderme! Buruk şampiyonluğu değerlendirdi, transfer açıklamaları yaptı

    "SUUDİ ARABİSTAN FIRTINASI VAR"

     "Suudi Arabistan fırtınası var, transferde futbolu nasıl etkileyecek bilmiyoruz. Çin 4-5 misli daha düşük rakamlarla alıyordu, o bitti ama Suudi Arabistan başladı. Oyuncuları bu ihtimal düşündürebilir. Bonservisi olmayan oyuncularda durum zor olabilir."
  • Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a gönderme! Buruk şampiyonluğu değerlendirdi, transfer açıklamaları yaptı

    TIELEMANS, AUBAMEYANG, JOAO FELIX YANITI

    "Net katkı sağlayacak önemli oyuncular alacağız. Önemli olan takıma katkı sağlayacak oyuncular. Hem fiziksel anlamda, hem de camiaya hava getirecek transferler yapmak istiyoruz. Bunu biz mantıklı bir şekilde yapıyoruz. Bu da çok önemli"
  • Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a gönderme! Buruk şampiyonluğu değerlendirdi, transfer açıklamaları yaptı

    "Mantıksız paralarla önemli oyuncuları getirirsiniz, katkı sağlamaz. Erden Bey'in çalışmaları var. Bizim istediğimiz oyuncular üzerinden Erden Bey direkt görüşme yapıyor. Kulübe maksimum katkı yapacak, bütçeyi rahatsız etmeyecek oyuncular istiyoruz."
  • Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a gönderme! Buruk şampiyonluğu değerlendirdi, transfer açıklamaları yaptı

    "MUSTAFA MUHAMMED'İ DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ"

    Santrfor olarak bu dönemde Mustafa Muhammed'i değerlendirmek istiyoruz. Mauro Icardi geri döndü, Bafetimbi Gomis ayrıldı."
  • Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a gönderme! Buruk şampiyonluğu değerlendirdi, transfer açıklamaları yaptı

    "İyi sezon geçirdik. Teklif gelmesi normal. Bazı mevkilerde oyuncu bulmak zor. Benim önceliğim oyuncularımın benle olması. Bir teknik adam kadrosunun bozulmasını istemez, takviyeler ister. Kulübümüzün alacağı, rolü, düşüncesi, menfaati. Avrupa'da başarı için oyuncularımızı tutmak istiyoruz"
  • Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a gönderme! Buruk şampiyonluğu değerlendirdi, transfer açıklamaları yaptı

    "Sacha Boey, bizle kampı geçirmedi. Devamında bizle oldu. Formayı aldı ve sezon sonuna kadar muhteşem performans sergiledi. Her antrenmanda çok çalıştı. İyi insan ve iyi karakter"

     
  • Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a gönderme! Buruk şampiyonluğu değerlendirdi, transfer açıklamaları yaptı

    "Sacha Boey, antrenman öncesi ve sonrasında ekstra çalıştı. Orta ile ilgili hep çalıştı. Nelsson ve Abdülkerim harikaydı. Barış Alper, Kazımcan, Berkan son maçı muhteşem oynadı"
  • Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a gönderme! Buruk şampiyonluğu değerlendirdi, transfer açıklamaları yaptı

    "Yunus sezon içinde hep iyiydi. Az şans verebildik. Mevkisindeki oyuncular Rashica ve Zaniolo çok iyiydi. Sergio, Mertens, Oliveira çok iyiydi. Birçok oyuncuyu sayabiliriz ama aynı oyuncuların üstüne 3-4 takviye yaparak devam etmek önemli"
  • Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a gönderme! Buruk şampiyonluğu değerlendirdi, transfer açıklamaları yaptı
  • Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a gönderme! Buruk şampiyonluğu değerlendirdi, transfer açıklamaları yaptı
  • Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a gönderme! Buruk şampiyonluğu değerlendirdi, transfer açıklamaları yaptı
  • Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a gönderme! Buruk şampiyonluğu değerlendirdi, transfer açıklamaları yaptı
  • Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a gönderme! Buruk şampiyonluğu değerlendirdi, transfer açıklamaları yaptı
  • Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a gönderme! Buruk şampiyonluğu değerlendirdi, transfer açıklamaları yaptı
  • Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a gönderme! Buruk şampiyonluğu değerlendirdi, transfer açıklamaları yaptı
  • Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a gönderme! Buruk şampiyonluğu değerlendirdi, transfer açıklamaları yaptı
  • Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a gönderme! Buruk şampiyonluğu değerlendirdi, transfer açıklamaları yaptı

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