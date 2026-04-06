Okan Buruk'tan konsantrasyon paylaşımı!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

Ezeli rakibi Fenerbahçe ise sahasında Beşiktaş'ı 90+11'de attığı golle derbiyi 1-0 kazanarak sarı-kırmızılıları takibini sürdürdü.

Bu sonuçların ardından bir maç eksiği olan G.Saray'ın en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile puan farkı 1'e indi.

KONSANTRASYON PAYLAŞIMI

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, 27. hafta erteleme maçında 8 Nisan Çarşamba günü Göztepe deplasmanında oynanacak mücadele öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Taraftarların daha önce açtığı "Buraya kadar siz getirdiniz, şampiyonluk kupasını kaldıracak olan yine sizlersiniz" yazılı fotoğrafı paylaşan deneyimli teknik adam, "Konsantrasyon" notunu paylaştı.