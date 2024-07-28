Okan Buruk'tan transfer mesajı: İstediği mevkiyi duyurdu!

"ORTA SAHA İSTİYORUZ"

"Oturmuş bir takımız ve oturmuş takımı korumak bizim için önemliydi. Oturmuş kadroya iki transfer yapacağımızı söyledik. Elimde çok iyi orta saha oyuncuları var ama daha farklı bir profil, Şampiyonlar Ligi ve ligde bizi daha da yukarı çekecek bir orta saha istiyoruz. Şu anda acil olarak bir düşüncem yok. İlerleyen günlerde eksikliğimizi gördüğümüzde bir transfer daha yapabiliriz."