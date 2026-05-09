        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk, yerli teknik adamların şampiyonluk geleneğini sürdürdü

        Okan Buruk, yerli teknik adamların şampiyonluk geleneğini sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in bitimine 1 hafta kala 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 2007-2008 sezonundan beri süregelen yerli çalıştırıcıların şampiyonluk yaşama geleneğini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 22:41 Güncelleme:
        Okan Buruk, yerli hocaların şampiyonluk geleneğini sürdürdü!

        Trendyol Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğa uzanan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Türk teknik adamların şampiyon olma geleneğini devam ettirdi.

        Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, mücadeleyi 4-2 kazandı. Galatasaray, böylece en yakın takipçisi Fenerbahçe ile 4 puanlık farkı koruyarak bitime 1 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

        Ligde 2007-2008 sezonunda Cevat Güler yönetimindeki Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla başlayan seride üst üste 18 kez Türk teknik adamlar mutlu sona ulaştı. Bu sezon Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın ipi önde göğüslemesiyle Süper Lig'de 18 sezondur süregelen Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 19'a çıktı.

        Süper Lig'de 67. sezonda 33. kez Türk teknik adamların yönettiği takımlar zirvede yer aldı.

        SON 19 SEZONDA EN ÇOK OKAN BURUK ŞAMPİYONLUK YAŞADI

        Yerli teknik adamların damga vurduğu son 19 sezonda en çok şampiyonluk sevincini Galatasaray'ın başında Okan Buruk yaşadı.

        Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray ile 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında 4 kez mutlu sona taşıdı.

        Teknik adamlık kariyerindeki ilk şampiyonluk sevincini 2019-2020 sezonunda İstanbul Başakşehir'in başında yaşayan Okan Buruk, son 3 sezonda ise Galatasaray'ın şampiyonluklarına katkı sağladı. Bu sezon da şampiyonluğu garantileyen Buruk, toplam kupa sayısını 5'e çıkartarak Terim'i geride bıraktı.

        Son 19 sezonda Şenol Güneş iki kez şampiyon olan takımın başında yer alırken; Cevat Güler, Mustafa Denizli, Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Hamza Hamzaoğlu, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı birer kez çalıştırdıkları takımları şampiyon yaptı.

        ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN SON YABANCI TEKNİK DİREKTÖR ZİCO

        Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico olmuştu.

        Son 19 sezonda Galatasaray 10, Beşiktaş 4, Fenerbahçe 2, Bursaspor, İstanbul Başakşehir ve Trabzonspor ise birer kez şampiyonluk kupasını kazandı.

        ŞAMPİYONLAR

        Süper Lig'de son 19 sezonda şampiyonluğa ulaşan takımlar ve teknik adamları şöyle:

        2007-08 Galatasaray Cevat Güler Türkiye
        2008-09 Beşiktaş Mustafa Denizli Türkiye
        2009-10 Bursaspor Ertuğrul Sağlam Türkiye
        2010-11 Fenerbahçe Aykut Kocaman Türkiye
        2011-12 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
        2012-13 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
        2013-14 Fenerbahçe Ersun Yanal Türkiye
        2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu Türkiye
        2015-16 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye
        2016-17 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye
        2017-18 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
        2018-19 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
        2019-20 İstanbul Başakşehir Okan Buruk Türkiye
        2020-21 Beşiktaş Sergen Yalçın Türkiye
        2021-22 Trabzonspor Abdullah Avcı Türkiye
        2022-23 Galatasaray Okan Buruk Türkiye
        2023-24 Galatasaray Okan Buruk Türkiye
        2024-25 Galatasaray Okan Buruk Türkiye
        2025-26 Galatasaray Okan Buruk Türkiye
        Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
        Galatasaray'dan tarihi dominasyon!
        CANLI | Şampiyonluk özel yayını HT SPOR'da!
        Bu gurur Dursun Özbek'in!
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Macaristan'da Magyar resmen başbakan oldu
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        Kavga ettiği kardeşini öldürdü!
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        Özel'e re'sen soruşturma
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Evleniyorlar
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        "Karantinadayım"
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
