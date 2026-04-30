Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk, yerli teknik adamların şampiyonluk geleneğini sürdürmeye çok yakın!

        Okan Buruk, yerli teknik adamların şampiyonluk geleneğini sürdürmeye çok yakın!

        Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı. Sarı-kırmızılılar kalan 3 haftada 1 galibiyet alması halinde üst üste 4. kez mutlu sona ulaşacak. Bu senaryoda Buruk, Süper Lig'de 18 sezondur süren Türk teknik direktörler şampiyonluğu geleneğini devam ettirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 11:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Buruk, Türk teknik adamların serisini taşıyor!

        Trendyol Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluk yolunda çok büyük avantaj yakalayan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Türk teknik adamların şampiyon olma geleneğini devam ettirmeye çok yaklaştı.

        Süper Lig'de 31. haftada en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek kritik bir galibiyet alan sarı-kırmızılı takım, zirvede puan farkını 7'ye çıkardı. Galatasaray, kalan 3 haftada 3 puan elde etmesi halinde üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyonluğunu ilan edecek.

        Sırasıyla deplasmanda Samsunspor, evinde Hesap.com Antalyaspor ve rakip sahada Kasımpaşa ile karşılaşacak "Cimbom" şampiyonluğa ulaşırsa teknik direktör Okan Buruk da Türk teknik adamların şampiyonluk geleneğini sürdürecek.

        TÜRK TEKNİK ADAMLARIN SERİSİ CEVAT GÜLER İLE BAŞLADI

        Ligde Türk teknik direktörlerin şampiyonluk geleneği, 2007-2008 sezonunda Cevat Güler yönetimindeki Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla başladı.

        Türk teknik direktörler, son 18 sezonda ise şampiyonluklara ambargo koydu.

        Süper Lig'de geride kalan 66 sezonun 32'sinde Türk teknik adamların yönettiği takımlar zirvede yer aldı.

        SON 18 SEZONDA EN ÇOK FATİH TERİM VE OKAN BURUK ŞAMPİYONLUK YAŞADI

        Yerli teknik adamların damga vurduğu son 18 sezonda en çok şampiyonluk sevincini Galatasaray'ın başında Fatih Terim ile Okan Buruk yaşadı.

        Terim, 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında yaşadığı şampiyonlukların ardından 2017-2018 ile 2018-2019 sezonlarında sarı-kırmızılı takımı bir kez daha mutlu sona taşıdı.

        Teknik adamlık kariyerindeki ilk şampiyonluk sevincini 2019-2020 sezonunda İstanbul Başakşehir'in başında yaşayan Okan Buruk, son 3 sezonda ise Galatasaray'ın şampiyonluklarına katkı sağladı.

        Son 18 sezonda Şenol Güneş iki kez şampiyon olan takımın başında yer alırken; Cevat Güler, Mustafa Denizli, Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Hamza Hamzaoğlu, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı birer kez çalıştırdıkları takımları şampiyon yaptı.

        Galatasaray'ın bu sezon şampiyon olması halinde yerli teknik adamların hegemonyası 19 sezona çıkacak ve Okan Buruk da 5. şampiyonlukla söz konusu süreçte bu sevinci en fazla yaşayan teknik adam olacak.

        ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN EN SON YABANCI TEKNİK ADAM ZICO

        Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico olmuştu.

        Son 18 sezonda Galatasaray 9, Beşiktaş 4, Fenerbahçe 2, Bursaspor, İstanbul Başakşehir ve Trabzonspor ise birer kez şampiyonluk kupasını kazandı.

        ŞAMPİYONLAR

        Süper Lig'de son 18 sezonda şampiyonluğa ulaşan takımlar ve teknik adamları şöyle:

        2007-08 Galatasaray Cevat Güler Türkiye
        2008-09 Beşiktaş Mustafa Denizli Türkiye
        2009-10 Bursaspor Ertuğrul Sağlam Türkiye
        2010-11 Fenerbahçe Aykut Kocaman Türkiye
        2011-12 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
        2012-13 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
        2013-14 Fenerbahçe Ersun Yanal Türkiye
        2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu Türkiye
        2015-16 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye
        2016-17 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye
        2017-18 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
        2018-19 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
        2019-20 İstanbul Başakşehir Okan Buruk Türkiye
        2020-21 Beşiktaş Sergen Yalçın Türkiye
        2021-22 Trabzonspor Abdullah Avcı Türkiye
        2022-23 Galatasaray Okan Buruk Türkiye
        2023-24 Galatasaray Okan Buruk Türkiye
        2024-25 Galatasaray Okan Buruk Türkiye
        ÖNERİLEN VİDEO

        Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi

        Global Sumud Filosu, Yunanistan yakınlarında İsrail savaş gemilerince abluka altına alındı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Muğla'da iki kadının katili yakalanacağını anlayınca kendini vurdu!
        Muğla'da iki kadının katili yakalanacağını anlayınca kendini vurdu!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Trump'tan Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidi
        Trump'tan Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidi
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Suudi Arabistan'da Merih-Ronaldo gerilimi!
        Suudi Arabistan'da Merih-Ronaldo gerilimi!
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Kilise tarihinin en karanlık olayı
        Kilise tarihinin en karanlık olayı
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması