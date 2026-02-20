Canlı
        Okan Kocuk: Samsun'a avantajlı gitmek önemliydi - Futbol Haberleri

        Okan Kocuk: Samsun'a avantajlı gitmek önemliydi

        Samsunspor'un file bekçisi Okan Kocuk, Avrupa Ligi'nde Shkendija'yı 1-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Samsun'a avantajlı gitmek önemliydi" dedi.

        Giriş: 20.02.2026 - 01:40 Güncelleme: 20.02.2026 - 01:40
        UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Kuzey Makedonya ekibi Shkendija’yı 1-0 yenen Samsunspor’un kalecisi Okan Kocuk, galibiyeti değerlendirdi.

        "SAMSUN'A AVANTAJLI GİTMEK ÖNEMLİYDİ"

        Mücadeleyi değerlendiren Kocuk, "Yeni hocamızla ilk maçımıza çıktık. Kazandığımız için çok mutluyuz. Yeni bir hocamızla yeni bir ivme yakalamak istiyorduk. 3 gün çalıştık hocamızla. Samsun'a avantajlı skorla gitmek önemliydi. Buraya gelen taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Samsun'da da iyi oyun ve iyi bir skorla turu geçen oluruz umarım." dedi.

        "GÜZEL BİR REKABET İÇİNDEYİZ"

        Forma rekabeti hakkında konuşan tecrübeli kaleci, "Hoca kalede kime şans verirse versin Samsun için elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Samsunspor camiası önemli, kimin oynadığı önemli değil. Güzel bir rekabet içindeyiz. Bu da takıma güzel yansıyacaktır." ifadelerini kullandı.

