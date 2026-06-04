Okçulukta 14. Uluslararası Fetih Kupası başladı

Okçulukta 14. Uluslararası Fetih Kupası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi. AA'nın haberine göre; Okmeydanı Okçular Vakfı Tesisleri'nde düzenlenen törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile davetliler katıldı.

Osman Aşkın Bak, yaptığı açıklamada, 14. Uluslararası Fetih Kupası'nın İstanbul'un fethinin hatırasını yaşatan kıymetli bir buluşma olduğunu belirterek, "Bu vesileyle büyük ve şanlı fethin yıl dönümünü bir kez daha gururla yad ediyor, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Bundan tam 573 yıl önce bu topraklarda sadece bir şehir fethedilmedi. Gönüller fethedildi, kardeşlik ve muhabbet bağları mayalandı. Bugün burada da o ruhu canlı tutuyor, gelenekten ilham alarak geleceğe yürüyoruz. Atalarımız bize emaneti olan bu şehri, çok yönlü sportif buluşmalarla taçlandırıyor, geleneksel değerlerimize, sporumuza sahip çıkıyoruz." diye konuştu.

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Uluslararası Fetih Kupası'nın bir kimlik, hafıza ve diriliş çağrısı olduğunu vurgulayan Bakan Bak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu organizasyonu, el ve gönül birliği ile dünyanın en büyük sivil okçuluk buluşmalarından biri haline getirdik. Bu yıl organizasyonumuzda 5 kıta ve 51 ülkeden 700'ün üzerinde sporcumuz yer alıyor. Bu görkemli tablo, Türkiye'nin organizasyon gücünü ve İstanbul'un uluslararası spor vizyonunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. İstanbul, hem tarihi kimliğiyle hem de büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma gücüyle küresel bir merkez konumundadır. 2026 UEFA Avrupa Ligi finali, 2027 UEFA Konferans Ligi finali, 2027 Avrupa Oyunları ve Formula 1 gibi dünyaca talep ve takdir edilen çok önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacak olan konumumuz da bu gücümüzün ve vizyonumuzun somut bir göstergesidir. Asya ile Avrupa'yı buluşturan bu kadim şehir, bugün sporcuları, kültürleri ve milletleri Okmeydanı'nda buluşturuyor. Geleneksel ve modern okçuluğu aynı çatı altında buluşturan Uluslararası Fetih Kupası'nı bu yıl da alnımızın akıyla, başarıyla tamamlayacağız."

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BAKAN BAK: ÇOK GÜÇLÜ BİR KATILIM VE YÜKSEK SEVİYELİ BİR MÜCADELE BİZLERİ BEKLİYOR

14. Uluslararası Fetih Kupası'na büyük bir katılımın olacağını ve organizasyonun çekişmeli geçeceğini aktaran Osman Aşkın Bak, şunları kaydetti:

"Modern okçulukta bu yıl hem çok güçlü bir katılım hem yüksek seviyeli bir mücadele bizleri bekliyor. Dünyanın 25 farklı kesiminden gelen deneyimli sporcular, dünya sıralamasındaki puanları için İstanbul'da kıyasıya bir mücadele verecek. Bu yıl milli takımlar düzeyinde takım ve karışık takım kategorilerine de organizasyon dahil edilerek rekabet seviyesini daha da yukarılara taşıdık. Geleneksel okçulukta ise 35 ülkeden sporcularımız ecdadımızın mirasını yaşatmak için burada boy gösterecek. Güney Kore'nin uzun bir aradan sonra yeniden modern okçuluk kategorisinde yer alması müsabakalara ayrı bir değer katıyor. Ayrıca gönül coğrafyamızın kıymetli bir parçası olan kardeş ülkemiz Filistin'in de bu organizasyona katılması bizim için son derece anlamlı. Farklı kültür, deneyim, tecrübe ve birikimiyle organizasyona renk katan tüm sporcularımıza, sporseverlerimize bir kez daha 'Hoş geldiniz' diyoruz. Modern okçulukta dünya sıralamasına puan veren yapısıyla Fetih Kupası, sporcularımızın kariyerleri açısından da kritik bir durak olarak değerlendiriliyor. Sporcularımızın emeğine ve başarısına verdiğimiz değerin somut bir göstergesi olarak bu yıl toplam 75 bin avroluk bir ödül havuzu oluşturuldu. Bu vesileyle İstanbul'un kalbinde, Okçular Vakfı Tesisleri'nde ok ile yayın nişanını, mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Bakanlık olarak geleneksel sporlarımızın geniş kitlelere ulaşması adına gayretle çalışıyoruz. Ecdadımızdan aldığımız mirası geleceğe taşıma noktasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Önümüzü aydınlatan ve Türkiye'ye ömrünü adayan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum."

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BAKAN ERSOY: OKÇULAR VAKFI, DÜNYA ÇAPINDA SAYGIN BİR KONUMA ULAŞMIŞTIR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, okçuluğun bir çağı kapatıp bir çağı açan, fetih ruhunu, medeniyet tasavvurunu ve köklü kültürel mirası geleceğe taşıyan canlı bir değer olduğunu söyledi.

Fetih sürecinde okçuların ortaya koyduğu maharet ve mücadele ruhunun zaferin en önemli unsurları arasında yer aldığını anlatan Bakan Ersoy, şunları paylaştı:

"Okçuluk, bir çağı kapatıp bir çağı açan ecdadımızın fetih ruhunu, medeniyet tasavvurunu ve köklü kültürel mirasını geleceğe taşıyan canlı bir değerdir. 21 yaşında İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmed, genç yaşına rağmen tarihin akışını değiştirdi. Fetih sürecinde okçuların ortaya koyduğu maharet ve mücadele ruhu, zaferin en önemli unsurları arasında yer aldı. Fatih Sultan Mehmed'in bu alandaki vizyonu, yüzyıllar boyunca yaşatılan güçlü bir okçuluk geleneğinin temellerini oluşturdu. Okçular Tekkesi, yüzyıllar boyunca yalnızca bir spor alanı değil, aynı zamanda ilmin, terbiyenin, sanatın ve kültürün de merkezi oldu. Bugün Okçular Vakfımızın aynı mirası büyük bir hassasiyetle geleceğe taşıdığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif'in dediği gibi 'Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır…' Okçular Tekkesinin talebeleri, bugün Okçular Vakfının öğrencileriyle aynı ruhu, aynı disiplin ve aynı hedefi yaşatmaya devam etmektedir. Bu anlamlı organizasyon da o güçlü ruhun yeni nesillere aktarılmasına önemli bir katkı sunmaktadır. Kurulduğu günden bu yana geleneksel sporlarımızın yaşatılması, genç kuşaklara aktarılması ve uluslararası ölçekte tanıtılması adına önemli çalışmalara imza atan Okçular Vakfı; sadece ülkemizde değil, dünya çapında saygın bir konuma ulaşmıştır."

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Ata sporlarının yeniden geniş kitlelerle buluşmasının ve uluslararası organizasyonlarla dünyaya açılmasının son derece kıymetli olduğunu dile getiren Mehmet Nuri Ersoy, "Özellikle gençlerimizin geleneksel sporlarımızla daha güçlü bağ kurmasını son derece önemsiyoruz. Kendi kültürünü bilen, tarihini tanıyan ve medeniyet değerleriyle yetişen genç nesiller, Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü teminatıdır." diye konuştu.

Bakan Ersoy, organizasyonda farklı ülkelerden sporcuların İstanbul'da bir araya gelmesinin sporun birleştirici gücünü gösterdiğini söyleyerek, Filistinli sporcuların da bu yıl geleneksel okçuluk kategorisinde yer almasının anlamlı olduğunu vurguladı.

BİLAL ERDOĞAN: TÜRKİYE'DE OKÇULUĞUN YÜKSELİŞİ BİZLERİ GURURLANDIRIYOR

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, son 15 yılda Türkiye'de okçuluğun yükselişinden gurur duyduklarını dile getirdi.

Organizasyona katılan ve destek veren herkese teşekkür eden Erdoğan, "Bu Fetih Kupası, bütün Fetih kupalarından daha büyük ve yeni elden geçmiş turnuva alanımızda gerçekleşecek. Son 15 yılda Türkiye'de okçuluğun yükselişi, Türk okçuluğunun dünyada zirvede yer alması ve rekabet etmesi bizleri gururlandırıyor. Bütün katkı sağlayanlara, başta Okçular Vakfımız olmak üzere Okçuluk Federasyonumuza, Geleneksel Okçuluk Federasyonumuza çok teşekkür ediyorum. İyi olan kazansın. Başarılar." şeklinde görüş belirtti.

HÜSEYİN TOPBAŞ: BU MEKAN KIYMETLİ, ÇOK ÖNEMLİ

Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, 2013'ten bu yana Okçular Vakfı Tesisleri'nde okçuluğu yaşatmaya ve gençlerle buluşturmaya gayret ettiklerini belirtti.

Okmeydanı Okçular Vakfı Tesisleri'nin önemine vurgu yapan Topbaş, "Bu mekan kıymetli. Çok önemli. Karşımda namazgah. Fatih Sultan Mehmed'in ordusu buradaydı. İstanbul'un fethinin akabinde bu araziyi okçulara hediye etti. Yüzyıllar boyunca burada okçuluk faaliyetleri devam etti. Burada 2013'ten beri bu kadim sporumuzu yaşatmaya ve gençlerimizle buluşturmaya gayret ettik. Nice sporcular Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda madalyalar aldı. 51 ülkeden 800'ün üzerinde sporcuyla buradayız. Sporculara başarılar diliyorum. Burada birbirleriyle etkileşimler yapmalarını temenni ediyorum. Güzel geçeceğine inanıyorum. Himayeleriyle bizlere şeref veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Bakanlıklarımıza, Valimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından mehteran dinletisiyle devam eden törende çeşitli konserler verildi. Seremoni, ışık gösterisi ve fotoğraf çekimiyle son buldu.