"O GÜN ORTALIK KARIŞIYOR"

Şaşkınlığını esprili bir dille aktaran oyuncu, şu ifadeleri kullandı: 8 Nisan günlerinde sabahtan kalkıp bakıyorum, o gün yine kıyamet kopuyor, karışıyor ortalık. Ben de katkıda bulunuyorum, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ölemedim ağabey ben, bir türlü ölemiyorum.