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        Haberler Magazin Oktay Kaynarca: Bir türlü ölemiyorum

        Oktay Kaynarca: Bir türlü ölemiyorum

        Oyuncu Oktay Kaynarca, 'Kurtlar Vadisi' dizisindeki 'Süleyman Çakır' karakterinin her yıl 8 Nisan'da anılmasına dair şaşkınlığını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 08:38 Güncelleme:
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        Oktay Kaynarca, 'Kurtlar Vadisi' dizisinde canlandırdığı 'Süleyman Çakır' karakterinin hâlâ unutulmadığını söyledi ve konuya dair samimi açıklamalarda bulundu.

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        Kaynarca, karakterin ölüm tarihi olan 8 Nisan 2004'ten bu yana, her yıl dönümünde sosyal medyada gündem olduğunu, gıyabında cenaze namazları kılınıp, helva dağıtıldığını ifade etti.

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        "O GÜN ORTALIK KARIŞIYOR"

        Şaşkınlığını esprili bir dille aktaran oyuncu, şu ifadeleri kullandı: 8 Nisan günlerinde sabahtan kalkıp bakıyorum, o gün yine kıyamet kopuyor, karışıyor ortalık. Ben de katkıda bulunuyorum, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ölemedim ağabey ben, bir türlü ölemiyorum.

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        KAMYON FABRİKASINDAN KONSERVATUVARA

        Ayrıca lise yıllarında başarısız bir öğrenci olduğunu ifade eden Oktay Kaynarca, konuk olduğu "Murat Yeter'le Folk Sohbetleri" programında ailesinin kendisini disipline etmek amacıyla bir kamyon fabrikasında çalışmaya gönderdiğini anlattı.

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        "Kamyon fabrikasında elektrik hattında işe girdim" diyen Kaynarca, süreci şu sözlerle aktardı: Tulumları giyip 6 ay çalıştım. Ama yaptığım gırgır şamata yüzünden banttan kamyon çıkmıyordu, iş yürümüyordu. En sonunda 'Alın bunu buradan' diyerek beni kovdular. Allah'tan da kovmuşlar, sonra konservatuvar sınavlarına girdim.

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        #oktay kaynarca
        #kurtlar vadisi
        #süleyman çakır
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