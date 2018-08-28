Okul öncesi hem gönüller hem cepler rahat edecek

2018-2019 eğitim-öğretim dönemine sayılı günler kaldı. Aileler okul alışverişi telaşı içinde. Yaklaşık 18 milyon öğrencinin okul sıralarındaki yerini alacağı yeni dönemde en merak edilen sorulardan biri de her bir öğrenci için kırtasiye alışverişinin ne kadara mal olacağı.

Yıllardır verdikleri mücadeleler sonucunda kırtasiye ürünlerinin yüzde 99’unu güvenilir hale getirdiklerini ve veliler ile öğrencilerin gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabileceklerini belirten Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Vecdet F. Şendil, bu yıl için önemli bazı ürünlerin tavsiye edilen satış fiyatlarını ve bir öğrencinin ortalama kırtasiye alışverişinin tutarını açıkladı.

TÜKİD verilerine göre, 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde kırtasiye ürünlerinin fiyatları şöyle olacak:



ÜRÜN BİRİM FİYATI



Küçük Boy Yazı defteri 3.50 TL

Küçük Boy Resim defteri 5 TL

Makas 3.25 TL

Yapıştırıcı 6 TL

Kalem Çantası 10 TL

Kalemtraş 2.50 TL

Kırmızı Kalem (12 Adet) 15 TL

Silgi 1.25 TL

Kurşun kalem (1 Adet) 1.15 TL

Ataç 1.5 TL

Sayı Fasulyesi 2.25 TL

Abaküs 10 TL

Oyun Hamuru (4 Renk) 15 TL

Sunum Dosyası (60’lık) 20 TL

Kuru Boya (12 Renk) 8 TL

Pastel Boya (12 Renk) 6 TL

Elişi Kağıdı (10’lu) 4 TL

Çelik Matara 25 TL

Beslenme Çantası 28 TL

Renkli Sünger 7.50 TL

Parmak Boyası (6 Renk) 11 TL

Cetvel 1.5 TL

Pergel 8 TL

Fon Kartonu (10 Renk) 5.50 TL



Okul ve sınıflarına göre yeni dönemde kırtasiye alışverişi ortalaması:



Okul öncesi



Devlet 330-410 TL

Özel 490-650 TL



İlköğretim



Devlet 250-330 TL

Özel 425-500 TL



Orta öğretim



Devlet 165-250 TL

Özel 350-425 TL

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