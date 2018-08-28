eğitim-öğretim dönemi
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Okul öncesi hem gönüller hem cepler rahat edecek

TÜKİD, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi yıllarca verdiği mücadelenin sonucu kırtasiye ürünlerinin yüzde 99’unun güvenilir olmasını sağladı. Velilerin gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabileceklerini belirten Başkan Vecdet F. Şendil, bir öğrenci için ortalama alışveriş tutarının 165 TL ile 650 TL arasında olacağını açıkladı

28.08.2018 - 09:28 | Güncelleme:

2018-2019 eğitim-öğretim dönemine sayılı günler kaldı. Aileler okul alışverişi telaşı içinde. Yaklaşık 18 milyon öğrencinin okul sıralarındaki yerini alacağı yeni dönemde en merak edilen sorulardan biri de her bir öğrenci için kırtasiye alışverişinin ne kadara mal olacağı.

Yıllardır verdikleri mücadeleler sonucunda kırtasiye ürünlerinin yüzde 99’unu güvenilir hale getirdiklerini ve veliler ile öğrencilerin gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabileceklerini belirten Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Vecdet F. Şendil, bu yıl için önemli bazı ürünlerin tavsiye edilen satış fiyatlarını ve bir öğrencinin ortalama kırtasiye alışverişinin tutarını açıkladı.

TÜKİD verilerine göre, 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde kırtasiye ürünlerinin fiyatları şöyle olacak:


ÜRÜN BİRİM FİYATI
 
Küçük Boy Yazı defteri 3.50 TL
Küçük Boy Resim defteri 5 TL
Makas 3.25 TL
Yapıştırıcı 6 TL
Kalem Çantası 10 TL
Kalemtraş 2.50 TL
Kırmızı Kalem (12 Adet) 15 TL
Silgi 1.25 TL
Kurşun kalem (1 Adet) 1.15 TL
Ataç 1.5 TL
Sayı Fasulyesi 2.25 TL
Abaküs 10 TL
Oyun Hamuru (4 Renk) 15 TL
Sunum Dosyası (60’lık) 20 TL
Kuru Boya (12 Renk) 8 TL
Pastel Boya (12 Renk) 6 TL
Elişi Kağıdı (10’lu) 4 TL
Çelik Matara 25 TL
Beslenme Çantası 28 TL
Renkli Sünger 7.50 TL
Parmak Boyası (6 Renk) 11 TL
Cetvel 1.5 TL
Pergel 8 TL
Fon Kartonu (10 Renk) 5.50 TL
 
Okul ve sınıflarına göre yeni dönemde kırtasiye alışverişi ortalaması:
 
Okul öncesi
 
Devlet 330-410 TL
Özel 490-650 TL
 
İlköğretim
 
Devlet 250-330 TL
Özel 425-500 TL
 
Orta öğretim
 
Devlet 165-250 TL
Özel 350-425 TL

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.