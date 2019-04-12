Sırakapılar Mahallesi'ndeki Sevil Kaynak Ortaokulu'nda öğrenim gören 8'inci sınıf öğrencisi K.B.Ö., geçen salı günü, bazı öğrencilere tacizde bulunduğu iddiaları üzerine Disiplin Kurulu kararıyla okuldan atıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de bildirilen karar doğrultusunda K.B.Ö. okula alınmadı. Eve dönen K.B.Ö., durumu annesi Sebahat Ö., babası Sezai Ö. ve amcası Osman Ö.'ye anlattı. Anne, baba ve amca beraberlerine K.B.Ö.'yü de alıp, okula gitti. İddiaya göre aile, Okul Müdürü Ahmet Ferit Akgün ile Müdür Yardımcıları Yusuf Zengin ve Mestan Tarık Ertunç ile tartışıp, saldırdı. İhbar üzerine okula gelen polis, Sebahat Ö., Sezai Ö., Osman Ö. ve K.B.Ö.'yü gözaltına aldı. Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi ettirilen Yusuf Zengin'e 5 gün, Mestan Tarık Ertunç'a da 2 gün iş göremez raporu verildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan 4 kişi ise ifadelerinin ardından geçen çarşamba günü, 'görevi başındaki kamu görevlisini darp, hakaret ve küfür' suçlamalarından adliyeye sevk edildi. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından adliyeye sevk edilen K.B.Ö. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Annesi, babası ve amcası ise tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, üç kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Üç kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Başsavcılığın başvurusunu değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği Sebahat ve Sezai Ö. ile Osman Ö. hakkında tutuklama istemiyle yakalanma kararı çıkardı. Polis tarafından bugün tekrar gözaltına alınan Sebahat Ö., Sezai Ö. ve Osman Ö., adliyeye sevk edildi. Tekrar alınan ifadelerinin ardından Sebahat Ö. tutuklanırken, Sezai Ö. ve Osman Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan Sebahat Ö. cezaevine götürülüken oğlu K.B.Ö.'ye sarılıp, öptü. Bu sırada çevredeki diğer yakınları gözyaşlarını tutamadı.