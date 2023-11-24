1 Şurada Paylaş!









Eric Harris, 9 Nisan 1981'de Wichita, Kansas'ta doğdu. Dışarıdan gayet normal biri gibi gözüküyordu; eğlenceli ve şık giyinen bir gençti ancak içten içe dünyaya karşı derin bir nefret besliyordu.

Bir defasında günlüğüne şöyle yazmıştı: Boğazımı gazoz kutusu gibi kendi dişlerimle parçalamak istiyorum. Zayıf küçük bir birinci sınıf öğrencisini yakalayıp onu lanet bir kurt gibi parçalamak istiyorum. Onları boğun, başlarını ezin, çenelerini koparın, kollarını ikiye bölün ve onlara Tanrı'nın kim olduğunu gösterin.