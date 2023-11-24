Okulda katliam yaptıktan sonra intihar eden iki lise öğrencisinin tüyler ürpertici hikâyesi
20 Nisan 1999 günü iki öğrenci, ellerinde silahla okulu bastı ve rastgele ateş ettikten sonra onlarca öğrenciyi öldürdü. Dylan ve Eric yakalanmadan önce kütüphanede kendilerini vurarak intihar etti.
Eric Harris, 9 Nisan 1981'de Wichita, Kansas'ta doğdu. Dışarıdan gayet normal biri gibi gözüküyordu; eğlenceli ve şık giyinen bir gençti ancak içten içe dünyaya karşı derin bir nefret besliyordu.
Bir defasında günlüğüne şöyle yazmıştı: Boğazımı gazoz kutusu gibi kendi dişlerimle parçalamak istiyorum. Zayıf küçük bir birinci sınıf öğrencisini yakalayıp onu lanet bir kurt gibi parçalamak istiyorum. Onları boğun, başlarını ezin, çenelerini koparın, kollarını ikiye bölün ve onlara Tanrı'nın kim olduğunu gösterin.
Eric, daha sora karanlık fikirlerini paylaşacağı Dylan Klebold ile tanıştı. Dylan, Eric gibi dışa dönük değildi; daha savunmasız ve içine kapanık biriydi. Maddi olarak iyi bir yaşam sürüyordu ve her zaman başarılı bir çocuk olarak biliniyordu.
Dünyaya karşı aynı bakış açısına sahip gençler, zamanlarını şiddet içeren video oyunları oynayarak, siyah giyinerek, yıkıma olan sevgilerini derinleştirerek ve Adolf Hitler'e karşı hayranlıklarını büyüterek geçiriyordu.
Bu bağ elbette bir gecede okul saldırısı planına dönüşmedi. Büyük ölçüde çevrelerine karşı nefret ve tiksinti üzerine kurulan yavaş, istikrarlı bir ilişkiydi. Başlangıçta Eric ve Dylan, yerel bir pizzacıda birlikte çalışan öfkeli ama zararsız gençlerdi.
Ancak yavaş yavaş her şey kanlı bir hal aldı. Küçük bir cephane biriktirmeye ve onlara silah temini sağlayacak arkadaşlar edinmeye başladılar.
Fotoğrafta, iki arkadaş tarafından çizilen katliam planı görülüyor
İki genç sadece silah depolamamıştı; bomba yapmayı da öğrenmişlerdi. İlk plan kantine bir bomba atmak ve herkesin otoparkta toplanmasını sağlayarak, tek seferde yüzlerce öğrenciyi öldürmekti. Ancak yaptıkları bombalar patlamadı ve planları suya düştü.
Fotoğraf: Jefferson County Şerif Departmanı tarafından paylaşılan bir görüntüde solda Eric, sağda Dylan okul kafeteryasında görülüyor.
20 Nisan 1999 günü saat 11'de başlayan saldırıda, Dylan ve Eric silahlarıyla rastgele ateş etti. Columbine Lisesi katliamı sırasındaki ölümlerin çoğunluğu kütüphanede meydana geldi: 10 öğrenci o gün sınıftan asla çıkamadı.
Fotoğrafta bir polisin lise binasına doğru silah doğrulturken kaçan öğrenciler görülüyor.
Başka tüyler ürpertici bir detay da arkadaşların, saldırı esnasındaki neşeli tavırlarıydı. Hayatta kalanlardan biri olan Aaron Cohn, "İnsanları vurduktan sonra gülüyorlardı" dedi. "Sanki hayatlarının en güzel anlarını yaşıyorlardı."
Fotoğraf: Katliamdan bir kare
SWAT ekibi okula girmeden önce, ağlayan ve korkan öğrenciler başta olmak üzere 12 öğrenci ve 1 öğretmen öldürüldü.
Kolluk kuvvetleri binaya girmeye karar verdiğinde Eric ve Dylan'ın öfkesi çoktan sona ermişti. Yaklaşık bir saatten az bir süre boyunca yaklaşık bin 800 öğrenciyi, hayatlarının geri kalanında akıllarından çıkmayacak şekilde travmatize ettikten sonra, iki saldırgan kütüphanede kendini vurarak intihar etti.
Fotoğraf: Saldırı esnasında silahla vurulmuş bir kurbanla birlikte, öğrenciler bir arabanın arkasına saklanırken bir polis memuru silah doğrultuyor.
O gün, çocuklarından yaklaşık 10 saattir haber alamayan ebeveynlerden bazıları eve büyük bir kayıpla döndü. Bir Salı günüydü; Littleton, Colorado'da kimsenin asla unutamayacağı bir gündü.
Fotoğraf: Katliamdan hayatını kaybeden kurbanlar
Fotoğraf: Lise katliamında hayatını kaybedenlerin anısına düzenlenen bir anma töreni.