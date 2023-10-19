Haberler Gündem OKULLAR BUGÜN TATİL Mİ? Gazze için 3 günlük ulusal yas ilan edildi! 19 Ekim milli yasta bugün okullar tatil olur mu?

Gazze için 3 günlük ulusal yas ilan edildi!19 Ekim milli yasta bugün okullar tatil olur mu? İsrail, Gazze'deki Baptist Hastanesi'ni hedef alırken 500'e yakın Filisintinli hayatını kaybetti. Gazze'de yaşanan saldırının ardından Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Filistin için Türkiye'de 3 günlük yas ilan edildi. Milli yas kararı sonrası ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri okulların tatil olup olmayacağını sorgularken gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. İşte 19 Ekim 2023 Perşembe okullar tatil mi? sorusunun yanıtına ilişkin detaylar... Habertürk Giriş: 19.10.2023 - 09:38 Güncelleme: 19.10.2023 - 09:38 facebook

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İsrail'in Gazze'deki hastaneyi bombalamasının ardından en az 471 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'de çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehide duyulan saygının bir gereği olarak Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiğini bildirdi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararın ardından öğrencilerin gözü "19 Ekim milli yasta bugün okullar tatil olur mu?" sorusuna çevrildi. İşte Milli yas sonrası okulların durumu hakkında merak edilenler...

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GAZZE İÇİN 3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'de çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehide duyulan saygının bir gereği olarak Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiğini bildirdi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir." ifadelerini kullandı.