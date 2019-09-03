Eylül ayı ile birlikte öğrencilerin uzun yaz tatilinin de sonuna gelindi. Öğrenci ve veliler okulların açılacağı ve ders başı yapılacağı tarihi araştırıyor. Eğitimde yeni dönem ve ara tatil sistemi geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamayla resmileşti. Bakan Selçuk okullarda ara tatil döneminin başladığını duyurdu. Buna göre 15 tatil dışında sonbahar ve ilkbaharda olmak üzere birer haftalık ara tatiller yapılacak. Bu durum okulların açılacağı tarihi de öne çekti. Peki Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına ne kadar kaldı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2019

Milli Eğitim Bakanlığının yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekildiği için okullar 9 Eylül 2019'da açılacak.

Yaklaşık 18 milyon öğrenci 8 Eylül 2019 Pazar günü yaz tatilini bitirecek, 9 Eylül 2019 Pazartesi günü yeni eğitim öğretim sezonunun ilk ders ziliyle birlikte sınıflardaki yerini alacak.

MEB 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),2019-2020 eğitim-öğretim takviminde okulların açılacağı tarihi ve sınav takvimini resmi internet sitesine erişime açtı. Buna göre;

- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.

- 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

- 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.

- 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

OKULLARIN AÇILMASINA NE KADAR KALDI - GERİ SAYIM ARACI

1 Eylül 2019 tarihi itibarıyla okulların açılmasına 8 gün kaldı.