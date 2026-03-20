        Haberler Bilgi Gündem Okullar ne zaman açılacak? 2026 İkinci ara tatil ne zaman bitiyor, lise, ortaokul, ilkokullarda dersler ne zaman başlıyor?

        Okullarda ikinci dönem ara tatili devam ediyor. Yoğun geçen ders sürecinin ardından öğrenciler, bir haftalık mola ile dinlenme imkanı yakalıyor. Ara tatilin ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri eğitim-öğretim dönemine kaldıkları yerden devam edecek. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullar hangi tarihte açılıyor, ara tatil ne zaman bitiyor? İşte tüm detaylar…

        Giriş: 20.03.2026 - 16:32 Güncelleme:
        Lise, ortaokul ve ilkokullarda ikinci dönem ara tatili devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre öğrenciler, 16 Mart itibarıyla tatil sürecine girdi. Yoğun ders temposuna kısa bir ara veren öğrenciler, tatilin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Hafta sonu ve Ramazan Bayramı tatili ile birlikte toplam 9 gün süren ara tatilin ardından öğrenciler yeniden ders başı yapacak. Bu kapsamda “Okullar hangi gün açılacak, ikinci dönem dersleri ne zaman başlayacak?” sorularının yanıt aranıyor. İşte detaylar haberimizde...

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

        Ara tatil, 20 Mart Cuma günü sona eriyor. Hemen ardından hafta sonuna denk gelen 20-21-22 Mart tarihlerinde Ramazan Bayramı kutlanacak.

        23 Mart Pazartesi günü ise hem ara tatilin hem de bayram tatilinin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler yeniden ders başı yapacak ve okullarda eğitim kaldığı yerden devam edecek.

        MEB 2.DÖNEM 1.ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN?

        MEB 2. dönem sınavları 1. yazılı sınavları Nisan 2026'da;

        6. sınıf Türkçe dersi 7 Nisan Salı,

        6. sınıf ve 8. sınıf matematik dersi 8 Nisan Çarşamba,

        10. sınıf matematik dersi 9 Nisan Perşembe,

        10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi sınavı 10 Nisan Cuma günü yapılacak.

        YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılması ile sona erecek ve yaz tatili başlamış olacak.

