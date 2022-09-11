Okullar ne zaman açılacak? Ara tatiller ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor? 2022-2023 MEB okul takvimi

Yaz tatilinin artık sona ermesiyle beraber velileri okula hazırlık telaşı sarmış durumda. En çok merak edilen konulardan birisi ise eğitim ve öğretim takviminin nasıl ilerleyeceğiydi. MEB’in yayınladığı takvime göre anaokulu ve 1.sınıflar 5 Eylül’den itibaren derslere başlamıştı.

Orta öğretime devam edecek öğrenciler ise okulların pazartesi günü açılıp açılmayacağını merak ediyor. Peki pazartesi günü okullar açılıyor mu? İşte detaylar…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yaptığı açıklamada bu sene okullar 12 Eylül 2022 tarihinde kapılarını açıyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2022-2023 eğitim ve öğretim takvimine göre okullar bu sene 16 Haziran 2023 tarihinde kapanıyor.

2022-2023 ÖĞRETİM YILI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Eğitim ve öğretim yılı her sene derslerin başlamasından itibaren, yarıyıl tatilleri, ara tatiller, yaz tatilleri ve ders bitiş tarihleri hesaplanarak Bakanlık tarafından duyuruluyor. Ders yılının her sene olduğu gibi bu yılda 180 günden az olmaması planlanıyor.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB açıklamasında okullarda ilk ara tatilin 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde, ikinci ara tatilin ise 17-30 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN OLACAK?

Akademik takvime göre yarıyıl tatili 23 Ocak- 3 Şubat 2023 tarihleri arasında olacak.