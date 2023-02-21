Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler 40 binden fazla can kaybına neden oldu. 11 ilde büyük hasara yol açan depremin ardından Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye ve Adana'da ve 71 ilde eğitim öğretime ara verilmişti. Deprem bölgesi dışındaki 71 ilde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri, 20 Şubat 2023 Pazartesi günü ders başı yaptı. Sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim yapılamayacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki ilkokullar, ortaokullar ve liselerin açılacağı tarihi duyurdu. İşte, İl il okulların açılacağı tarih...