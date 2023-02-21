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Okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer deprem bölgesindeki 10 ilde uygulanacak kararı açıkladı!

Kahramanmaraş depreminin ardından 81 ilde eğitim öğretime ara verilmişti. Deprem bölgesi dışındaki 71 ilde 20 Şubat itibarıyla ders başı yapılırken gözler deprem bölgesinde okulların açılacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer; Gaziantep, Osmaniye, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde okulların açılacağı tarihleri açıkladı. İşte, Deprem illerinde okulların açılış tarihi...

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  • OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Bakan Özer 10 ile ilişkin kararı açıkladı! 2023 Deprem bölgesinde ilkokullar, ortaokullar ve liseler ne zaman açılacak?

    Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler 40 binden fazla can kaybına neden oldu. 11 ilde büyük hasara yol açan depremin ardından Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye ve Adana'da ve 71 ilde eğitim öğretime ara verilmişti. Deprem bölgesi dışındaki 71 ilde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri, 20 Şubat 2023 Pazartesi günü ders başı yaptı. Sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim yapılamayacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki ilkokullar, ortaokullar ve liselerin açılacağı tarihi duyurdu. İşte, İl il okulların açılacağı tarih...
  • OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Bakan Özer 10 ile ilişkin kararı açıkladı! 2023 Deprem bölgesinde ilkokullar, ortaokullar ve liseler ne zaman açılacak?

    71 İLDE OKULLAR AÇILDI!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "10 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara verildi, 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor." açıklamalarında bulunmuştu. Bakan Özer "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.
  • OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Bakan Özer 10 ile ilişkin kararı açıkladı! 2023 Deprem bölgesinde ilkokullar, ortaokullar ve liseler ne zaman açılacak?

    "71 İLDE EĞİTİMİ 20 ŞUBAT'TA BAŞLATACAĞIMIZI AÇIKLAMIŞTIK"

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Türkiye'yi normalleştirmemiz için eğitimi normalleştirmemiz lazım. Ana itici güç eğitim. 71 ildeki eğitimi 20 Şubat'ta başlatacağımızı açıklamıştık. Depremden etkilenen illerimizde okulların 24 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var. Şubat ayının sonuna kadar tüm okullardaki hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.
  • OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Bakan Özer 10 ile ilişkin kararı açıkladı! 2023 Deprem bölgesinde ilkokullar, ortaokullar ve liseler ne zaman açılacak?

    "DEPREM BÖLGESİNDE 1 MART'TA EĞİTİM BAŞLAYACAK DEMEDİK"

    Deprem bölgesinde 1 Mart'ta eğitim başlayacak demedik. 1 Mart'a kadar bu 10 ilde eğitim öğretime ara veriyoruz. Duruma bakılacak. 1 Mart tarihini öteleyebiliriz de.
  • OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Bakan Özer 10 ile ilişkin kararı açıkladı! 2023 Deprem bölgesinde ilkokullar, ortaokullar ve liseler ne zaman açılacak?

    DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Deprem nedeniyle eğitime ara verilen illerde, sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim öğretimi başlatmayacaklarını ifade eden Bakan Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını söyledi. 
  • OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Bakan Özer 10 ile ilişkin kararı açıkladı! 2023 Deprem bölgesinde ilkokullar, ortaokullar ve liseler ne zaman açılacak?

    Bakan Özer ''Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." ifadelerini kullandı.
  • OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Bakan Özer 10 ile ilişkin kararı açıkladı! 2023 Deprem bölgesinde ilkokullar, ortaokullar ve liseler ne zaman açılacak?

    Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise eğitim öğretime verilen ara 27 Mart'a kadar uzatıldı.
  • OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Bakan Özer 10 ile ilişkin kararı açıkladı! 2023 Deprem bölgesinde ilkokullar, ortaokullar ve liseler ne zaman açılacak?

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Bakan Özer, "10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız." dedi.

    Gaziantep ve Osmaniye'de 13 Mart'ta,

    Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart'ta ve

    Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart'ta okullar açılacak.
  • OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Bakan Özer 10 ile ilişkin kararı açıkladı! 2023 Deprem bölgesinde ilkokullar, ortaokullar ve liseler ne zaman açılacak?

    "10 İLDE İKİNCİ DÖNEM DEVAM ZORUNLULUĞU ARAMIYORUZ"

    Şu anda bizim hasarımız diğer binalara göre çok az. 20 bin 868 binamızın 24'ü yıkıldı. Tüm okulların hasar tespit raporunu almadan eğitim öğretimi başlatmayacağız. Bu hafta içinde tüm okulların hasar tespitini yapacağız.

    10 ildeki öğrencilerde ikinci dönem devam zorunluluğu aramıyoruz. Bunu daha önce açıklamıştık.
  • OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Bakan Özer 10 ile ilişkin kararı açıkladı! 2023 Deprem bölgesinde ilkokullar, ortaokullar ve liseler ne zaman açılacak?

    RİSKLİ BULUNAN 93 OKULDAKİ ÖĞRENCİLER BAŞKA OKULLARA NAKLEDİLECEK

    Deprem etüt ve analizleri sonrasında geriye kalan 128 riskli okuldan 109'unun yıkılıp yeniden yapılması, 19'unun güçlendirilmesinin kararlaştırıldığı bildirilerek, geçen sene bu 128 riskli okuldan 35'indeki öğrencilerin başka okullara nakledilerek okullardaki güçlendirme ve yeniden yapım proje çalışmalarına başlandığı kaydedildi.
  • OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Bakan Özer 10 ile ilişkin kararı açıkladı! 2023 Deprem bölgesinde ilkokullar, ortaokullar ve liseler ne zaman açılacak?

    "YENİ ÖĞRETMENLER DE ATAYACAĞIZ"

    İhtiyaç olması durumunda yeni öğretmenler de atayacağız. Eğitim ve öğretimle ilgili neye ihtiyaç varsa atama yoluyla görevlendirme yoluyla çözeceğiz.
  • OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Bakan Özer 10 ile ilişkin kararı açıkladı! 2023 Deprem bölgesinde ilkokullar, ortaokullar ve liseler ne zaman açılacak?

    AİLESİNİ KAYBEDEN ÖĞRETMENLER

    O öğretmenlerimizin hepsini idari izinli sayıyoruz. Aynı zamanda psikososyal destekle ilgili de destekleri veriyoruz.
  • OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Bakan Özer 10 ile ilişkin kararı açıkladı! 2023 Deprem bölgesinde ilkokullar, ortaokullar ve liseler ne zaman açılacak?

    SINAV TARİHLERİ

    Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız.

    Mümkün olduğu kadar çocuklarımızın bu travmayı atlatabilmeleri için koşullar oluşturuyoruz.

     

    Depremin ilk gününden itibaren bizden talimat almadan bölgede çalışan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Soba üreten meslek liselerinin fedakar cefakar öğretmenlerimize, arama kurtarmaya destek veren tüm öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyorum."

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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