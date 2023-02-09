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Açıklama geldi! Okullar ne zaman açılacak?

Türkiye'de meydana gelen şiddetli depremlerin etkisi devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda tatil kararı alındığını açıkladı. Tüm Türkiye'de tatil edilen okulların ne zaman açılacağı ise merak konusu oldu. İşte merak edilenler...

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  • Okullar ne zaman açılacak, tatil uzadı mı? Okullar ne zamana kadar tatil edildi ve yarıyıl tatili uzadı mı? Bakan Özer açıkladı!

    Türkiye deprem ile derinden sarsıldı. Kahranmaraş'ta yaşanan 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında Bakan Özer, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da 2 hafta; Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis'te 1 hafta eğitime ara verildiğini duyurmuştu. Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin ardından ise Özer tüm Türkiye'deki okullarda deprem durumu ve hava koşulları nedeniyle eğitime bir süre ara verildiğini açıkladı. İşte okulların açılacağı tarih...
  • Okullar ne zaman açılacak, tatil uzadı mı? Okullar ne zamana kadar tatil edildi ve yarıyıl tatili uzadı mı? Bakan Özer açıkladı!

    TÜM TÜRKİYE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

    Milli Eğitim Bakanı Özer, "Tüm Türkiye’de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz" açıklamasında bulundu.
  • Okullar ne zaman açılacak, tatil uzadı mı? Okullar ne zamana kadar tatil edildi ve yarıyıl tatili uzadı mı? Bakan Özer açıkladı!

    Özer açıklamasında şunları kaydetti: "Tüm Türkiye'de şu andaki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletle olması bağlamında sadece deprem bölgesindeki illerde değil, çevresindeki illerin de suhuletli bir şekilde süreçleri yönetmesi için bugünden itibaren tüm Türkiye’de tüm okullarımızı 13 Şubat’a kadar bir hafta tatil ediyoruz.
  • Okullar ne zaman açılacak, tatil uzadı mı? Okullar ne zamana kadar tatil edildi ve yarıyıl tatili uzadı mı? Bakan Özer açıkladı!

    Böylece millet olarak, devlet olarak hem süreçleri daha rahat bir şekilde yürütme hem de özellikle bu 10 ilde akrabaları olan diğer illerdeki vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırmak anlamında da bu kararı almış bulunuyoruz ama bu kararı alırken tüm illerimizdeki, özellikle 10 ilimizdeki okullarımızın tamamı vatandaşlarımızın hizmeti için açık tutulacak. Konaklama, yemek ikramıyla ilgili her türlü hizmet okullarımızda, öğretmenevlerimizde vatandaşlarımıza 7/24 kesintisiz bir şekilde intikal ettirilecek."
  • Okullar ne zaman açılacak, tatil uzadı mı? Okullar ne zamana kadar tatil edildi ve yarıyıl tatili uzadı mı? Bakan Özer açıkladı!

    ÖĞRETMENLERİMİZDEN HAYATINI KAYBEDENLER VAR

    Bakan Özer, "İlk depremde okullarda hasar oluşmamıştı ama 2. depremden sonra hasarlar okullarımızda ortaya çıktı. Okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için 10 ilimize bütçe gönderdik. Tüm bürokratlarımız sahada inceleme yapıyor. Evlerde olan öğretmenlerimizden hayatını kaybedenler var" dedi.
  • Okullar ne zaman açılacak, tatil uzadı mı? Okullar ne zamana kadar tatil edildi ve yarıyıl tatili uzadı mı? Bakan Özer açıkladı!

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Tüm Türkiye'de okullar 13 Şubat Pazartesi günü eğitime kaldığı yerden devam edecek.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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