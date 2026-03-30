Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? 2025-2026 MEB takvimi ile yaz tatili tarihleri

        Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

        Öğrenciler ve veliler yazın yaklaşması ile birlikte okulların ne zaman kapanacağını merak etmeye başladılar. İlkokul, ortaokul ve liselerde 16-20 Mart tarihleri arasında tamamlanan ara tatilin ardından derslere devam eden öğrenciler ve veliler yaz tatilinin ne zaman başlayacağını sormaya başladılar. Peki, 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı ne zaman sona erecek? İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2026 - 11:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İlkokul, ortaokul ve liselerde ara tatilin ardından gözler yaz tatiline çevrildi. Hem öğrencilerin hem de velilerin, yazın yaklaşmasıyla birlikte gündeminde “yaz tatili ne zaman başlıyor?” sorusu yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılının ne zaman sona ereceği belli oldu. Açıklanan takvime göre merak edilen soruların cevapları haberimizde. İşte detaylar...

        2

        MEB TARAFINDAN AÇIKLANAN SINAV TAKVİMİ

        Nisan ayı 1. yazılı sınav tarihleri:

        6. Sınıf -Türkçe: 7 Nisan 2026

        6. Sınıf - Matematik: 8 Nisan 2026

        8. Sınıf - Matematik: 8 Nisan 2026

        10. Sınıf Matematik: 9 Nisan 2026

        10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 10 Nisan 2026

        Nisan ayı 2. yazılı sınav tarihleri:

        7. Sınıf - Matematik: 2 Haziran 2026

        9. Sınıf - Türk Dili ve Edebiyatı: 3 Haziran 2026

        3

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullar 26 Haziran Cuma günü öğrencilerin karnelerini almasının ardından başlayacak.

        4

        2026-2027 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        2026-2027 yılı eğitim öğretim döneminin ne zaman başlayacağı ise henüz netleşmedi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yeni dönem takviminin açıklanması ile belli olacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD Başkanı Trump'ın hedefi uranyum mu?
        ABD Başkanı Trump'ın hedefi uranyum mu?
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
        İzmir'de korkunç olay! Kayalıkların arasında bebek cesedi!
        İzmir'de korkunç olay! Kayalıkların arasında bebek cesedi!
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        İlk vücut yarışmasını kazandı
        İlk vücut yarışmasını kazandı
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        Seda Sayan'dan tepki
        Seda Sayan'dan tepki
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        Aleyna'ya soruldu: Olay yerinin konumunu sevgiline attın mı?
        Aleyna'ya soruldu: Olay yerinin konumunu sevgiline attın mı?
        Emekliler için emlak vergisi rehberi
        Emekliler için emlak vergisi rehberi
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        "Ne korktum ne de kaçtım"