Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?
Öğrenciler ve veliler yazın yaklaşması ile birlikte okulların ne zaman kapanacağını merak etmeye başladılar. İlkokul, ortaokul ve liselerde 16-20 Mart tarihleri arasında tamamlanan ara tatilin ardından derslere devam eden öğrenciler ve veliler yaz tatilinin ne zaman başlayacağını sormaya başladılar. Peki, 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı ne zaman sona erecek? İşte merak edilenler...
MEB TARAFINDAN AÇIKLANAN SINAV TAKVİMİ
Nisan ayı 1. yazılı sınav tarihleri:
6. Sınıf -Türkçe: 7 Nisan 2026
6. Sınıf - Matematik: 8 Nisan 2026
8. Sınıf - Matematik: 8 Nisan 2026
10. Sınıf Matematik: 9 Nisan 2026
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 10 Nisan 2026
Nisan ayı 2. yazılı sınav tarihleri:
7. Sınıf - Matematik: 2 Haziran 2026
9. Sınıf - Türk Dili ve Edebiyatı: 3 Haziran 2026
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullar 26 Haziran Cuma günü öğrencilerin karnelerini almasının ardından başlayacak.