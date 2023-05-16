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Okullar ne zaman kapanacak? MEB açıkladı: İşte 2023 okullar kapanış tarihi....

Yaz mevsimine iyice yaklaşmamızla beraber öğrenciler, okulların ne zaman ve hangi tarihte kapanacağına ilişkin araştırmalarını iyice artırdı. Konuya ilişkin gözlerin çevrildiği Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi tarihleri duyurdu. İşte, hem yaz tatilinin başlangıç günü hem de 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi...

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  • Okullar ne zaman kapanacak ve yaz tatili ne zaman başlayacak? MEB açıkladı: İşte 2023 okullar kapanış tarihi....

    2022-2023 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi tüm hızıyla devam ederken okulların ne zaman kapanacağına ilişkin araştırmalar da başlamış durumda. Gün itibariyle Mayıs ayının da ilk yarısını tamamlayan öğrenciler için okulların kapanış tarihi ve yeni öğretim yılının ne zaman başlayacağını bir araya getirdik. İşte, detaylar..
  • Okullar ne zaman kapanacak ve yaz tatili ne zaman başlayacak? MEB açıkladı: İşte 2023 okullar kapanış tarihi....

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    Okullarda 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi yılbaşında açıklanan MEB takviminde olduğu gibi 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.

    Söz konusu tarihin değiştiğine yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.
  • Okullar ne zaman kapanacak ve yaz tatili ne zaman başlayacak? MEB açıkladı: İşte 2023 okullar kapanış tarihi....

    2023-2024 EĞİTİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    MEB'in açıkladığı çalışma takvimine göre, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

    Yarıyıl tatili 23 Ocak 2023'te başlayacak.
  • Okullar ne zaman kapanacak ve yaz tatili ne zaman başlayacak? MEB açıkladı: İşte 2023 okullar kapanış tarihi....

    2022- 2023 MEB ÇALIŞMA TAKVİMİ

    1. DÖNEM: 12 Eylül 2022- 20 Ocak 2023

    1. ARA TATİL: 14/18 Kasım 2022

    YARIYIL TATİLİ: 23 Ocak- 3 Şubat 2023

    2. DÖNEM: 6 Şubat/ 16 Haziran 2023

    2. ARA TATİL: 17/20 Nisan 2023
  • Okullar ne zaman kapanacak ve yaz tatili ne zaman başlayacak? MEB açıkladı: İşte 2023 okullar kapanış tarihi....

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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