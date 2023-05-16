2022-2023 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi tüm hızıyla devam ederken okulların ne zaman kapanacağına ilişkin araştırmalar da başlamış durumda. Gün itibariyle Mayıs ayının da ilk yarısını tamamlayan öğrenciler için okulların kapanış tarihi ve yeni öğretim yılının ne zaman başlayacağını bir araya getirdik. İşte, detaylar..