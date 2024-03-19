Okullarda 2. ara tatil ne zaman? 2024 MEB takvimi ile nisan ara tatili kaç gün sürecek?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan 2. ara tatil takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Nisan ara tatilinin bu sene Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle uzatılıp uzatılmayacağı da merak konusu oldu. Peki, ikinci ara tatil ne zaman ve okullar ne zaman kapanacak? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...