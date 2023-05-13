Okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı

İstanbul'da yarın yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekili seçimi için sandıklar kuruldu. Okullara kurulan sandık ve oy kabinleri ile hazırlıklar tamamlandı.

ABONE OL
DHA

  • Türkiye'de yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hazırlıklar tamamlandı. 
  • Okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı

    Vatandaşların okul sınıflarında oy kullanacağı kabin bölümleri ve sandıklar kuruldu. Görevliler yarınki seçim için oy kullanılacak sandık numaralarını kapılara astı. 
  • Okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı

    Hazırlıkların tamamlandığı okullardan Ataşehir Halil Atamavcı İlkokulu'nda sandıklar ve oy kabinleri görüntülendi.
  • Okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı

    Halil Atamavcı İlkokulu'nda seçim hazırlık çalışmalarını yürüten sandık başkanı olan Hatice Güldemir şöyle konuştu: Seçim çalışması gayet iyi gidiyor. Son aşamaya geldik. 
  • Okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı

    İşte kabinler kuruyoruz. Yarın da inşallah seçimde görev yapacağız. Seçmenlerimiz rahat bir şekilde oy kullanabilmesi için bütün çalışmaları biz yapıyoruz. Vatana millete hayırlı olsun.
  • Okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı

    Sandıkta görevli olan Mehmet Salih Köse "Vatandaş olarak görevimizi yapıyoruz. Seçim öncesi bütün hazırlıkları yaptık. Birlik ve beraberlik içinde olur seçim inşallah. Sandıklara sahip çıkıyoruz" dedi.
  • Okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı
  • Okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı
  • Okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı
  • Okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı
  • Okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı
  • Okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı
  • Okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.